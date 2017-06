Manaus FC vence Fast e garante vaga na final do Estadual

Pela primeira vez em sua curta história – apenas quatro anos de fundação -, o Manaus FC está na final do Campeonato Amazonense. Após construir uma boa vantagem na primeira partida ao vencer por 2 a 0, o Gavião do Norte segurou empate em 1 a 1 com o Fast Clube, na tarde desta quinta-feira (1º), na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, e se garantiu na decisão do Barezão 2017. Hamilton marcou para o time comandado pelo técnico Aderbal Lana, enquanto Léo Guerreiro anotou o tento tricolor.

Na decisão, o Manaus não terá vida fácil. Em busca do inédito título, a equipe terá pela frente o Nacional. As datas das partidas ainda não foram definidas pela Federação Amazonense de Futebol (FAF). Ao Fast resta apenas a Série D do Campeonato Brasileiro. No domingo (4), o Rolo Compressor encara o Gurupi-TO, na arena, às 16h.

O jogo

Sem torcida devido a punição imposta ao Fast, pela confusão no primeiro confronto da semifinal, as duas equipes iniciaram a partida em ritmo lento. Aos 12 minutos, o Manaus se aproveitou de um lance de bola parada para abrir o placar. Netinho cobrou escanteio, Deurick subiu mais que a defesa tricolor e testou bonito no travessão. A bola sobrou na entrada da pequena área para Hamilton, que esperou a pelota subir e emendou uma linda bicicleta.

O gol deu ainda mais tranquilidade para o Gavião, que passou a “jogar com o regulamento debaixo do braço”. Sem conseguir ameaçar, o Fast chegou ao empate após saída de bola errada da defesa do Manaus. Léo Guerreiro recebeu na cara de Jonathan e tocou na saída do arqueiro para deixar tudo igual.

No segundo tempo, o Fast partiu para o desespero, mas quem teve chances de ampliar ainda mais a vantagem na semifinal foi o Manaus, que desperdiçou chances com Jonas, Hamilton e Binho. As oportunidades, porém, não fizeram falta para o time de Aderbal Lana.

