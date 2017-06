Manaus FC tem a força: He-Man renova por mais um ano

He-Man chegou ao Gavião do Norte no meio do Amazonense – Divulgação

Aos poucos a diretoria do Manaus FC vai montando a espinha dorsal do grupo que vai disputar as quatro competições previstas para 2018 – Estadual, Copa Verde, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série D. A bola da vez na lista de renovações é o zagueiro Clayton “He-Man”, que assinou por mais um ano após reunião com o comando do clube caçula do futebol amazonense na tarde desta quinta-feira, 22 de junho, na sede da Betânia.

He-Man chegou ao Gavião do Norte no meio do Amazonense, ganhou a posição de titular, se transformou num dos homens de confiança do técnico Aderbal Lana e foi fundamental na campanha que resultou no histórico título da Série A. Teve atuações de gala nos dois jogos das semifinais contra o Fast e no primeiro jogo da decisão contra o Nacional – ficou fora da última partida por suspensão (três cartões amarelos).

“Fico feliz por renovar, pois é sinal de que o meu trabalho e dos meus companheiros foi bem feito no campeonato e reconhecido. Apesar de eu ter chegado durante o segundo turno, conseguimos nosso objetivo. Espero que no ano que vem possamos continuar com esse foco, determinação e comprometimento que tivemos nessa temporada”, comentou o zagueiro de 32 anos.

Acostumado com as alegrias e também com as dificuldades estruturais do futebol do Norte do País, o zagueiro elogia o esforço da diretoria do Manaus FC em entender a necessidade de valorização profissional dos jogadores.

“É uma diretoria competente que honra com seus compromissos e isso que é bom. Com o salário em dia, o jogador fica mais tranquilo para jogar melhor, porque dependemos disso para pagar as contas mandar dinheiro para a família”, exaltou He-Man.

Renovações confirmadas no Gavião do Norte para 2018:

1 – Hamilton (emprestado ao Princesa do Solimões)

2 – Negueba

3 – Amaral

4 – Jonathan

5 – Tiago Amazonense

6 – Clayton “He-Man”

