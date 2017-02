Manaus FC sonha com título da Série A no AM

O Manaus FC deu a largada oficial para o Campeonato Amazonense de Futebol Profissional de 2017, na tarde desta terça-feira, 14 de fevereiro, no campo da Fazenda São Pedro (Km 4 da BR-174). No comando de um elenco formado por jogadores experientes e promessas das categorias de base, o técnico Igor Cearense se mostrou otimista com o grupo no primeiro dia de trabalho.

“Temos que trabalhar muito ainda para condicionar o grupo fisicamente, mas se o campeonato começasse hoje eu já tinha um time praticamente pronto para jogar. A base do time é vencedora, tem atletas que já foram campeões estaduais por vários clubes. Acredito que vamos lutar pela classificação e depois brigar pelo título”, cravou o comandante do Gavião do Norte.

Não é exagero dizer que o clube caçula do futebol amazonense começa o ano de forma diferente. O líder do grupo dentro de campo será o zagueiro Ediglê, 38, conterrâneo de Igor e campeão mundial pelo Internacional em 2006 sobre o poderoso Barcelona.

“Minha contribuição será no sentido de dar tranquilidade para os meninos jogarem. Os garotos tanto da base do Manaus FC quanto os que vieram do Fast têm capacidade, têm um histórico de títulos em suas categorias. Estamos aqui para somar com os meninos e com o grupo para fazermos juntos um grande trabalho e garantir um calendário para 2018”, comentou Ediglê.

A chegada do experiente zagueiro dá segurança para a garotada dos times Juvenil e Júnior se adaptarem ao profissional sem percalços ou cobranças exageradas. Ao contrário de outros clubes do Amazonas, o Manaus FC investe e acredita na base, promovendo jogadores que foram campeões estaduais das categorias Sub-17 e Sub-20 na última temporada.

Dos 27 atletas relacionados no grupo, sete são crias das divisões de base do Gavião: Júnior e Talisson (goleiros), Gabriel e Lucas Santos (zagueiros) e Wesley Napão, Purá e Rickson (atacantes). No primeiro dia de trabalho, o atacante Thiago Tabatinga, do time juvenil, também marcou presença na Fazenda São Pedro.

Apresentação é sexta

O time faz o segundo treino físico e técnico nesta quarta-feira (15), a partir das 15h, no campo da Fazenda São Pedro (Km 4 da BR-174). A apresentação oficial dos atletas acontece na próxima sexta-feira, dia 17, às 16h, na Arena da Amazônia.

Estadual

O Gavião do Norte estreia no Campeonato Estadual no dia 14 de março, contra o Nacional, às 21h, na Arena da Amazônia. Antes, a equipe participa do Torneio Início, marcado para o dia 7 de março.

