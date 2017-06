Manaus FC renova contratos de Jonathan e Tiago Amazonense

O acerto aconteceu na tarde desta segunda (19) – Rui Costa/Emanuel Sports

Dando continuidade ao planejamento para 2018, a diretoria do Manaus FC acertou a renovação dos contratos do goleiro Jonathan e do volante Tiago Amazonense por mais um ano. O acerto aconteceu na tarde desta segunda-feira (19), na sede do clube, situada no bairro Betânia, Zona Sul da capital, e contou com a presença do presidente Giovanni Silva, do presidente de honra Luis Mitoso e do auxiliar técnico Igor Cearense.

“O Jonathan e o Tiago, além de serem atletas da terra, fizeram uma temporada fantástica dentro e fora de campo. São exemplos para os companheiros e incorporam o espírito guerreiro que queremos para o grupo que defenderá o Manaus FC em 2018. Eles merecem todo o reconhecimento da diretoria”, justificou o presidente Giovanni Silva.

A renovação dos contratos é por mais um ano

Melhor goleiro do Estadual, Jonathan, nascido em Alvarães (a 531 km de Manaus), afirmou que a renovação do contrato é o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido ao longo da vitoriosa temporada pelo Gavião do Norte. O camisa 1 do Manaus FC jogou as 18 partidas do campeonato e foi protagonista contra o Nacional, fazendo intervenções milagrosas e defendendo um pênalti de Alexsandro no segundo duelo das finais.

“Estou feliz pela renovação e pelo reconhecimento da diretoria do Manaus FC ao meu trabalho. Junto com meus companheiros, quero levar o clube ao topo”, comentou o camisa 1 do Gavião do Norte.

Escolhido pela Federação Amazonense de Futebol (FAF) como melhor volante e revelação de 2017, Tiago Amazonense enalteceu o papel da diretoria em valorizar os atletas da terra. O camisa 8 do Gavião do Norte viveu sua melhor temporada e jogou 16 partidas, com atuações de gala e exibindo excelente forma física.

“É bom saber que a gente conseguiu levar o Manaus para um calendário longo e que nosso trabalho foi reconhecido. Renovei porque acredito no trabalho da diretoria, sei que eles têm um planejamento que vai muito além da Série D e o meu objetivo é continuar crescendo na minha carreira de profissional. O Mitoso apostou muito em mim, e fico feliz de poder retribuir. Tenho certeza que vamos chegar muito mais longe com a camisa do Manaus e resgatar o orgulho do futebol amazonense”, disse Tiago.

Em 2018, o atual campeão amazonense de futebol tem calendário cheio, com participação assegurada no Estadual, na Copa Verde, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro da Série D.

Renovações confirmadas no Gavião do Norte para 2018:

1 – Hamilton;

2 – Negueba;

3 – Amaral;

4 – Jonathan;

5 – Tiago Amazonense.

Com informações da assessoria