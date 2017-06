Manaus FC renova com Amaral e Negueba para 2018

A assinatura dos contratos aconteceu na tarde desta quarta-feira – Divulgação

A diretoria do Manaus se apressa no projeto de formação do elenco que vai disputar as competições regionais e nacionais programadas para 2018. O atual campeão amazonense de futebol profissional tem vaga na garantida no Estadual, na Copa Verde, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro da Série D.

Depois de renovar com o meia-atacante Hamilton antes do final do campeonato, as bolas da vez são o volante Amaral e o lateral-esquerdo Negueba, destaques na campanha do título inédito no Amazonas. A assinatura dos contratos aconteceu na tarde desta quarta-feira (14), na sede do clube, na Betânia, Zona Sul da capital amazonense, e contou com a presença do presidente Giovanni Silva, do presidente de honra Luis Mitoso, da vice-presidente Simone Dutra e do diretor de futebol Beto Ferreira.

“Nosso objetivo é renovar com 60% do grupo que foi campeão estadual, pois queremos começar o ano de 2018 com uma base formada”, informou o presidente do clube, Giovanni Silva.

O volante Amaral ficou feliz com a renovação e disse que acredita na seriedade do projeto do Manaus FC. “A gente que é jogador também se preocupa com o futebol local. Apesar de não ser do Estado, a gente sabe da importância de conquistar o acesso à Série C em 2018”, disse o volante, que nasceu em Castanhal (PA) e fez história no Amazonas com as camisas do América, do Princesa do Solimões e agora do Manaus FC.

Para Negueba, a manutenção da base campeã será fundamental para que o próximo ano também seja vitorioso. O lateral-esquerdo nascido em Santa Izabel do Pará chegou ao Gavião do Norte no meio da competição e se destacou, a ponto de marcar um gol na final e se transformar no melhor atleta da posição no Estadual.

“Manter a base é importante, até porque vamos ter uma carga de competições muito grande em 2018. Mantendo a base a gente já entra praticamente com o pé direito nos quatro campeonatos que iremos disputar”, disse Negueba.

Com informações da assessoria