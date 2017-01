Manaus FC fecha com lateral-esquerdo Matheus Iton, ex-Fast Clube

De olho no Campeonato Estadual de 2017, o Manaus FC acertou a contratação do lateral-esquerdo Matheus Iton, ex-Fast Clube, na tarde desta terça-feira, 10 de janeiro. O atleta, de apenas 20 anos, tem larga experiência nas categorias de base do futebol amazonense e levantou o caneco dos profissionais no elenco do Tricolor de Aço na temporada de 2016.

Matheus Iton começou a carreira nas divisões de base do Nacional. Depois passou pelo América, Tarumã e Fast. No profissional, atuou pelas equipes do Tarumã, Rio Negro e Fast.

O lateral-esquerdo jogou as Copas Norte de 2014, vestindo a camisa do Tarumã, e de 2015, pelo Fast. Na temporada de 2014 ainda jogou a Copa São Paulo de Juniores pelo Tarumã e no ano de 2015 disputou a mesma competição pelo Fast.

O novato do “Gavião do Norte” também disputou a Copa do Brasil e Copa Verde de 2015 pelo Fast. Ano passado, ele foi campeão amazonense pelo “Rolo Compressor” da capital. A experiência do atleta é bem-vinda no Manaus FC, que confirmou Igor Cearense como treinador na última semana.

Relação dos atletas:

Goleiros: Jonathan, Júnior e Alex

Zagueiros: Hamilton, Lucas Santos, Gabriel

Laterais: Ricardinho, Igor, Matheus Iton e Tubarão

Volantes: Rogério Pedra, Juninho e Tiririca

Meias: Tiago Amazonense, Túlio, Neto e Thiaguinho

Com informações da assessoria