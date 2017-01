Manaus FC e Sul América disputam Amazonense Juvenil nesta quarta

O futebol amazonense conhecerá nesta quarta-feira (1º), a partir das 18h, no estádio Carlos Zamith, quem é o verdadeiro rei das categorias de base. Manaus FC e Sul América disputam o título do Campeonato Estadual Juvenil de 2016, retomado este ano depois de uma ação no Tribunal de Justiça Desportiva.

O confronto coloca frente a frente os dois principais clubes do Amazonas nas divisões de base. O Sul América foi campeão estadual da categoria infantil no último ano ao superar o Holanda nos pênaltis, enquanto o Manaus FC levantou a taça dos juniores.

O favoritismo no juvenil é todo do Gavião do Norte. Depois de eliminar o Fast na semifinal e vencer o Nacional na disputa do título do segundo turno, o time do técnico Roberley Assis emplacou uma goleada por 5 a 1 sobre o Sul América no primeiro jogo da decisão.

Para levantar a taça, o Manaus FC precisa só empatar ou até perder por três gols de diferença. Caso o Trem da Colina vença por quatro gols de vantagem, a decisão vai para os pênaltis.

O Gavião do Norte, do técnico Roberley Assis, deve entrar em campo com Talisson, Emerson Bombado, Marcos Rogério, Pitbull e Cyro; João Paulo, Matheus, Ravier e Paulo Henrique; Rickson e Thiago Tabatinga.

O Trem da Colina, do técnico Marcelo Galvão, entrará em ação com Biel, Leandro, Matheus Galvão, Cavalo e Pedrinho; Henrique, Lucas Sena, Leowilliam (Rooney) e Marquinhos (Rodriguinho); Bruno Lima e Diego Souza.

A final terá arbitragem de Freddy Rafael Lopez Fernandez, que terá como assistentes Jander Rodrigues Lopes e Eliane Nogueira dos Santos. O quarto árbitro será Reginaldo Noronha Vasconcelos.

Com informações da assessoria