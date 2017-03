Manaus FC e São Raimundo empatam em 2 a 2 em amistoso

Um empate com gostinho de competição. Foi esse o clima do duelo amistoso entre Manaus FC e São Raimundo, que terminou 2 a 2 na manhã deste sábado (11), no estádio Carlos Zamith, no Coroado, Zona Leste da capital amazonense.

Num jogo com forte marcação no meio e falhas em alguns setores dos dois times, a igualdade no placar mostrou que tanto o Gavião do Norte quanto o Tufão da Colina vão precisar evoluir bastante para sonhar com o andar de cima do Estadual de 2017.

No primeiro tempo, o São Raimundo se aproveitou das bolas nas costas dos laterais do Manaus FC e abriu o placar no final do primeiro tempo, num chute cruzado de Elivelton, sem chances para o goleiro Jonathan.

No segundo tempo, o time do técnico Igor Cearense voltou pressionando no campo do adversário e marcou duas vezes após desarmes de jogadas.

O primeiro gol foi anotado por Tiago Amazonense, que roubou a bola, entrou na área do Tufão e disparou um belo chute no canto esquerdo.

Na sequência foi a vez do atacante Adrianinho fazer uma bela jogada individual e tocar no ângulo, por cobertura, num golaço que lembrou o de Gabriel, do Flamengo, sobre o San Lorenzo, pela Copa Libertadores.

Apesar de dominado praticamente em toda a etapa final, o time da Colina ainda conseguiu o empate num pênalti cobrado com perfeição pelo zagueiro Greg aos 35 minutos.

Agora as equipes se preparam para a estreia no Amazonense. O Manaus FC enfrenta o Nacional no próximo sábado, 18 de março, às 19h, no estádio Carlos Zamith.

No mesmo dia, só que às 16h, na Colina, o São Raimundo recebe o Rio Negro, vice-campeão do Torneio Início.

1ª rodada do Estadual 2017

14/03 – 20h – Fast x Penarol (Estádio Carlos Zamith);

18/03 – 16h – Princesa do Solimões x Holanda (Estádio Gilbertão – Manacapuru);

18/03 – 16h – Rio Negro x São Raimundo (Estádio da Colina);

18/03 – 19h – Nacional x Manaus FC (Estádio Carlos Zamith).

