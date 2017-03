Manaus FC e São Raimundo disputam amistoso neste sábado

Após disputar o Torneio Início, o Manaus FC tem outro compromisso na agenda. Neste sábado (11), às 10h, no estádio Carlos Zamith, avenida Cosme Ferreira, a equipe do técnico Igor Cearense encara o São Raimundo em partida preparatória para o Estadual de 2017. O jogo é com portões fechados – o acesso é liberado apenas para a imprensa.

Na noite desta quinta-feira (9) o Gavião do Norte jogou o Torneio Início e saiu na primeira rodada, após perder por 1 a 0 para o Nacional nas cobranças de pênaltis e o jogo terminou 0 a 0 no tempo regulamentar.

Esse será o quarto amistoso do Manaus FC nesse início de temporada. A equipe vem de três vitórias consecutivas em jogos-treinos: 3 a 0 sobre o Tarumã, 4 a 0 sobre o Família São José e 2 a 0 sobre a Seleção do Rio Preto da Eva.

O Gavião encara o Nacional na primeira rodada do Amazonense. A partida está marcada para o dia 18 de março, às 19h, no estádio Carlos Zamith.

1ª rodada do Estadual 2017

14/03 – 20h – Fast x Penarol (Estádio Carlos Zamith);

18/03 – 16h – Princesa do Solimões x Holanda (Estádio Gilbertão – Manacapuru);

18/03 – 16h – Rio Negro x São Raimundo (Estádio da Colina);

18/03 – 19h – Nacional x Manaus FC (Estádio Carlos Zamith).

Com informações da assessoria