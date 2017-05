Manaus FC e Fast empatam e se mantêm no G-4 do Amazonense

No jogo que marcou a abertura da sexta rodada do segundo turno do Campeonato Amazonense de Futebol de 2017, Manaus FC e Fast Clube ficaram no empate por 1 a 1, na noite desta sexta-feira (5), no estádio Carlos Zamith, Zona Leste da capital. Com o resultado, as equipes se mantiveram na zona de classificação para as semifinais da competição. Hamilton abriu o placar para o Gavião do Norte, enquanto Willian Saró anotou para o Rolo Compressor.

Com o resultado, o G-4 ficou com as seguintes posições: Nacional (1º, com 20 pontos), Fast (2º, com 20 pontos), Manaus FC (3º, com 20 pontos) e Princesa do Solimões (4º, com 20 pontos). O próximo jogo do Gavião é contra o Tubarão, em Manacapuru, enquanto o Tricolor de Aço encara o Holanda, no estádio Carlos Zamith. A rodada que encerra o returno acontece dia 13 de maio, sábado.

O jogo

No primeiro tempo, o time do técnico Aderbal Lana total domínio. Aos 8 minutos, o lateral-direito Átila cruzou e Hamilton cabeceou com estilo para abrir o placar.

O Manaus FC continuou melhor e aos 29 minutos, o meia Netinho apareceu livre na área, mas desviou para fora o cruzamento de Átila, até então um dos melhores lances na partida.

O Fast acabou contando com a ajuda do adversário para empatar. Aos 41 minutos, Negueba fez falta em Robinho e pegou cartão amarelo. Na cobrança, William Saró disparou uma bomba e deixou tudo igual no marcador.

No segundo tempo, o Fast teve mais oportunidades de virar. O goleiro Jonathan segurou tudo e garantiu o ponto que manteve o Manaus FC perto da façanha histórica de avançar às semifinais do Estadual. Com Aderbal Lana no comando, o Gavião do Norte está invicto, com três vitórias e dois empates.

Ficha técnica

Manaus FC: Jonathah, Átila, Deurick, He-Man e Negueba; Amaral, Hamilton, Neto (Adrianinho) e Tiago Amazonense; Netinho (Igor) e Binho (Mateus). Técnico: Aderbal Lana.

Fast: Maik Douglas, Nego, Kennedy, Thiago Brandão e Augusto; Tiago Félix, Cassiano (Werley), Roberto Dinamite e Leo Guerreiro (Felipe); Willian Saró (Railson) e Robinho. Técnico: Donmarques Mendonça.

Com informações da assessoria