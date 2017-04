Manaus FC contrata lateral-esquerdo Negueba

Projetando uma arrancada rumo à classificação ao mata-mata do Campeonato Amazonense de Futebol Profissional de 2017, o Manaus FC anunciou na tarde de quinta-feira, 13 de abril, a contratação do lateral-esquerdo Negueba, ex-Cametá-PA. O atleta chega para reforçar o setor que conta atualmente com Matheus Iton como titular.

Com nove pontos na primeira fase (duas vitórias, três empates e duas derrotas), o Gavião do Norte ocupa a quinta colocação na Série A do Amazonas. A estreia no returno acontece na próxima quarta-feira, 19 de abril, contra o Nacional, às 20h, no estádio Carlos Zamith.

Negueba jogou a primeira fase do Paraense e já deve estrear como titular, pois Matheus Iton está suspenso após levar o terceiro cartão amarelo na partida contra o Holanda (2 a 2, na última terça-feira).

Segundo o presidente do Manaus FC, Giovanni Silva, a chegada de Negueba marca o fim das contratações para o grupo do técnico Igor Cearense. O clube já tinha anunciado no meio de semana a chegada de mais três reforços de respeito: o atacante Wanderley, o volante Amaral e o zagueiro Clayton He-Man.

“O Negueba foi titular absoluto do Cametá no Campeonato Paraense e agora se junta ao grupo do Manaus FC nesse objetivo de classificar o clube para as semifinais. É um atleta de qualidade e com a chegada dele fechamos o ciclo de contratações para a competição”, comentou o dirigente máximo do Gavião do Norte.

