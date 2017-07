Manaus FC contrata goleiro Milton e meia-atacante Robinho para 2018

A diretoria do Manaus FC oficializou a contratação do goleiro Milton e do meia-atacante Robinho para a temporada cheia de 2018, na qual o atual campeão amazonense de futebol terá as disputas do Estadual, Copa Verde, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série D. A chegada dos atletas foi confirmada pelo presidente do clube, Giovanni Silva, e os contratos de ambos os atletas vão até 30 de outubro de 2018.

O goleiro Milton Martins da Silva, o Milton Buqueirão, é baiano, tem 33 anos e 1,86m de altura. Começou a carreira no Maranhão-MA, passou pelo Boca Júnior-SE, América-SE, Galícia-BA, Princesa do Solimões, Potiguar de Mossoró-RN e Maranguape-CE, clube cearense pelo qual disputou o Estadual da Primeira Divisão deste ano.

O arqueiro também já esteve no próprio Manaus FC na temporada de 2016, terminando o Amazonense como titular. Milton chega para brigar pela vaga com Jonathan, melhor do goleiro do Estadual de 2017 e atualmente emprestado ao Macaé-RJ (Brasileirão da Série C), e Douglas, ex-Holanda.

Arquimedson Aparecido Soares Pereira, o Robinho, é mineiro da cidade de Mirabela e tem 28 anos. Começou a carreira no Cametá-PA, passou grandes clubes do futebol brasileiro, como Paysandu-PA e Santa Cruz-PE, e no Amazonas jogou no Penarol e no Fast, onde estava nesta temporada e marcou dois gols.

Em negociação

Giovanni Silva confirmou também o retorno do meia-atacante Hamilton, que estava no Princesa do Solimões na Série D do Brasileirão, ao clube da capital. O craque do Amazonense deve ser emprestado novamente, agora para um clube da Segunda Divisão do Pará.

Outros atletas com contrato que devem ser emprestados são o zagueiro Clayton He-Man, os volantes Amaral e Juninho, e o lateral-esquerdo Negueba, pois os quatro também estão sendo sondados por clubes paraenses da Segundona do Estadual.

Destaque no título do Manaus FC neste ano, o polivalente Tiago Amazonense tem negociação aberta com clubes do Sul do País. O dirigente máximo do Gavião do Norte não citou os destinos dos atletas para não comprometer as negociações.

Renovações:

1 – Hamilton (volta ao clube após empréstimo ao Princesa do Solimões)

2 – Negueba (negociando com Segundona do Paraense)

3 – Amaral (negociando com Segundona do Paraense)

4 – Jonathan (emprestado ao Macaé-RJ, Série C)

5 – Tiago Amazonense (negociando com clube do Sul do País)

6 – Clayton “He-Man” (negociando com Segundona do Paraense)

Contratações:

1 – Milton (goleiro, ex-Princesa do Solimões e Maranguape-CE)

2 – Robinho (meia-atacante, ex-Fast Clube)

