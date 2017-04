Manaus FC busca vitória diante do Holanda para voltar ao G-4 do Amazonense

Vencer e voltar ao pelotão de elite da Série A do Campeonato Amazonense de Futebol Profissional de 2017 é objetivo do Manaus FC, na noite desta terça-feira (11), partir das 19h, contra o Holanda, no estádio Carlos Zamith – o duelo atrasado é válido pela quarta rodada da competição.

Depois de um início ruim, com derrotas para o Nacional e Rio Negro, o time do técnico Igor Cearense vem de uma sequência invicta, com duas vitórias (São Raimundo e Penarol) e dois empates (Princesa do Solimões e Fast). A equipe tem oito pontos e precisa dos três pontos para chegar a 11 e embolar de vez o G-4. O adversário tem quatro pontos e ocupa a sétima colocação na tabela.

Três desfalques

Para o comandante do Gavião do Norte, a missão será espinhosa em razão de três desfalques. Igor Cearense não contará com três jogadores considerados titulares absolutos: o lateral-direito Átila, o meia Hamilton e o atacante Binho, todos suspensos devido a cartões. Em compensação, o volante Juninho está de volta após cumprir suspensão automática.

Para a lateral-direita, a opção é Ricardinho, que era dono da posição até a pré-temporada. No meio de campo, o treinador tem uma variedade de atletas, entre eles o experiente Neto, e dois reforços vindos do futebol do Nordeste: Thiaguinho Cearense e Netinho, autor de um gol contra o Fast na rodada do fim de semana.

O ataque do Manaus FC pode apresentar a estreia de Mateus como titular – ele já entrou no segundo tempo no empate por 1 a 1 contra o Fast, no último sábado, 8 de abril. Outras opções são Jonas e Claudinei, que jogam pelas pontas em velocidade.

Arbitragem e ingressos

A partida terá arbitragem de Ivan Guimarães Júnior, auxiliado por Alexsandro Lira (assistente 1), Jean Aldo Silva (assistente 2) e Raimundo José Medeiros (quatro árbitro). Os ingressos para o jogo custam R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira).

Reforços em dose dupla

Animada com o crescimento do clube, a diretoria do Manaus FC anunciou dois reforços: o atacante Wanderley, um dos destaques do Nacional nas últimas temporadas, e o zagueiro He-Man, que foi ídolo no Princesa do Solimões e estava no futebol paraense.

Com informações da assessoria