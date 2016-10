Manaus FC bate Borbense, entra no G-4 e espera ‘milagre’ na última rodada

Em sua partida de despedida da fase classificatória, o Manaus FC venceu o Nacional Borbense por 2 a 0 e entrou no G-4 do campeonato amazonense 2016. A partida foi válida pela 13ª rodada e aconteceu, na tarde desta quarta-feira (12), no estádio Carlos Zamith, Zona Leste de Manaus.

O técnico Igor Cearense apostou nas pratas da casa, para a escalação da equipe titular, com Gabriel na zaga, Thiago Amazonense como volante, Purá no meio e Wesley Napão na frente. Eles souberam aproveitar a oportunidade: Napão abriu a contagem para o ‘Gavião do Norte’ num lance de puro oportunismo no começo do primeiro tempo.

O time de Borba, lanterna da competição, chegou a incomodar. No entanto, o Manaus FC confirmou a vitória no segundo tempo, com gol de Leo Olinda.

O resultado deixou o clube caçula do estadual com 13 pontos, e sonhando com a classificação para as semifinais. Mas para isso acontecer, deve torcer para o Fast bater o Rio Negro (quinto, com 12 pontos) na última rodada, e o São Raimundo (sexto, com 10 pontos) não passar pelo Nacional Borbense.

Já estão garantidos nas semifinais as equipes do Fast, Nacional e Princesa do Solimões.

Com informações de assessoria