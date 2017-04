Manaus FC apresenta Netinho e Mateus como reforços

Pensando grande na temporada, a diretoria do Manaus FC reforçou o elenco com mais dois atletas de destaque oriundos do futebol do Nordeste: o meia-atacante Netinho, 31, artilheiro da Série B do Cearense de 2016 pelo Floresta-CE (14 gols), e o atacante Mateus, 23, ex-Assu-RN. Os atletas foram apresentados na sede do clube, na Betânia, na tarde desta segunda-feira (3), pelo diretor de futebol Giovanni Filho.

Netinho é cearense do município de Barbalha e tem passagem por clubes como Guarany de Sobral-CE, Guarani de Juazeiro-CE, Icasa-CE, Cianorte-PR, Salgueiro-PE, River-PI, entre outros. O novato do Gavião do Norte foi artilheiro da Série B do Cearense em 2016, com 14 gols pelo Floresta-CE. Na atual temporada, estava jogando no Uniclinic-CE, equipe que disputou as quartas de final contra o Ceará. É um dos melhores meias do futebol cearense nos últimos anos.

“Venho para somar, ajudar e dar o melhor para cumprir o nosso objetivo que é conquistar o Campeonato Amazonense”, disse Netinho.

Atacante de área, Mateus nasceu no Rio de Janeiro. Começou na base do Volta Redonda, e depois passou pelo Barra Mansa-RJ, Audax-RJ. Teve uma passagem pelo futebol polonês e ainda atuou no Atlético Itapemirim-ES e Assu-RN. “Espero fazer um bom campeonato e colaborar com a campanha do Manaus FC fazendo gols. Tenho boas referências sobre a seriedade da diretoria e do treinador, que é um vitorioso no futebol”, comentou Mateus.

“O Netinho é um atleta experiente que acompanhamos desde 2011 e tentamos trazê-lo em 2015, mas ele foi para o River-PI (conseguiu acesso para a Série C). Já o Mateus é uma atleta novo, mas com boa estatura e poder de finalização dentro da área. São reforços com boas referências e que chegam para fortalecer o grupo”, explicou Giovanni Filho.

A diretoria ainda estuda a contratação de pelo menos mais três jogadores. Quarto colocado no Estadual de 2017, o Gavião do Norte encara o Princesa do Solimões nesta quarta-feira, 5 de abril, às 19h, no estádio Carlos Zamith.

Com informações da assessoria