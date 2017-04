Manaus FC anuncia Lana como técnico; Igor Cearense é mantido como auxiliar

Para dar uma injeção de ânimo no grupo de jogadores na reta final do Estadual de 2017, o Manaus FC anunciou mudanças na comissão técnica. O experiente Aderbal Lana assume o comando do time, enquanto Igor Cearense, que é funcionário e considerado um patrimônio do clube, fica como auxiliar técnico e coordenador das categorias de base. A estreia acontece neste sábado, 22 de abril, às 18h, na Colina, contra o Rio Negro.

“O Lana tem bastante bagagem, experiência, é vencedor e acostumado a superar grandes desafios, e assume o time para dar as mexidas que o time precisa para voltar a vencer. Já o Igor Cearense segue no clube como auxiliar, pois é uma pessoa muito decente, querida por todos aqui, é nosso funcionário e até mesmo um patrimônio do clube”, justificou o presidente Giovanni Silva.

Lana, maior campeão em atividade no futebol amazonense, acredita que o Manaus FC tem um grupo qualificado em condições de brigar pela classificação para as semifinais. Depois do fechamento da primeira rodada do returno, o Gavião do Norte caiu para a sexta colocação, mantendo-se com nove pontos. O G-4, portanto, é uma meta a ser alcançada nas rodadas finais, segundo as contas do treinador.

“Todas as equipes se equivalem atualmente no futebol amazonense, sendo algumas estão mais adiantadas em número de pontos ganhos. O Manaus FC está um pouquinho mais atrás, mas é uma equipe que tem boas condições que alcançar alguns adversários que estão na frente pela qualidade do seu plantel”, comentou o técnico.

O novo comandante do Gavião do Norte já esteve na tarde desta quinta-feira, 20 de abril, no CT da Fazenda São Pedro, no Km 4 da BR-174. Lana conversou com jogadores e dirigentes e elogiou a estrutura do clube caçula do futebol amazonense.

“Eu aceitei treinar o Manaus FC e, particularmente, não considero isso um desafio porque desafio é quando você pega uma equipe com 13 jogadores, que tem dificuldades financeiras, que não tem bons atletas. Aqui não, pois está tudo em dia, tem bons jogadores e um plantel grande, inclusive com atletas juniores sendo aproveitados na equipe principal, nós temos jogadores que já passaram por grandes clubes. A qualidade é boa para alcançar a classificação para a final do campeonato. Como sempre cheguei, vou chegar mais uma vez”, avisou o treinador.

