Manaus está há três dias sem registro de homicídios

Duas semanas após o massacre prisional que deixou 64 mortos, Manaus não registrou nenhum homicídio na capital neste final de semana.

De acordo com os registros da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e do Instituto Médico Legal (IML), o último homicídio aconteceu no fim da noite da última quarta-feira (12), no bairro Tarumã, quando Lutio Ramiro Porto dos Santos, 25, foi morto com seis facadas e um tiro. Na ocasião, o corpo foi deixado em um banco na beira da rua Tucandeira.

Desde este episódio, o IML efetuou apenas remoções por acidentes, mortes naturais e afogamento durante o fim de semana. Até a publicação desta matéria, os registros continuavam sem alterações para homicídios.

Joandres Xavier

EM TEMPO