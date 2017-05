Manaus enfrenta Fast Clube no Carlos Zamith

Na fase classificatória, foram dois empates em 1 a 1, mas agora Manaus e Fast Clube começam a disputa da semifinal do Campeonato Amazonense. O primeiro jogo será nesta quarta-feira (24), às 20h, no estádio Carlos Zamith. O jogo de volta entre as duas equipes ocorrerá no dia 1º de junho, às 20h, na Arena da Amazônia.

Com uma das melhores campanhas na segunda fase, com apenas uma derrota, o Manaus conseguiu se classificar em terceiro lugar, com 23 pontos. A equipe ganhou reforços importantes, mas principalmente a chegada de Aderbal Lana deu outra postura tática e motivacional ao grupo do Gavião do Norte no campeonato.

Disputando duas competições na temporada, sendo uma o Brasileiro da Série D, o Fast Clube retorna as atenções ao campeonato para buscar o bicampeonato. O treinador tricolor Donamarques Mendonça disse que o Fast terá pela frente mais uma partida muito difícil, a exemplo do que foi pela competição nacional.

“É um jogo difícil, muito duro. O Manaus é um time que veio de uma vitória no último jogo, está apenas focado no Estadual, e nós temos duas competições”, comentou.

Paulo Rogério

EM TEMPO