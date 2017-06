Manaus encerra vacinação contra a gripe com 102,54% da meta de pessoas imunizadas

As doses em estoque estão agora asseguradas apenas para a aplicação da segunda dose nas crianças – Divulgação

A 19ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza foi encerrada nesta sexta-feira, 09/06, em Manaus, com um balanço parcial de 417.682 pessoas protegidas contra a gripe, atingindo 102,54% do público alvo, até o meio-dia. A Prefeitura de Manaus também disponibilizou 50 mil doses para pessoas fora do grupo prioritário.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, as doses em estoque estão agora asseguradas apenas para a aplicação da segunda dose nas crianças que tomaram a vacina da gripe pela primeira vez.

“Fizemos um planejamento para guardar as doses para a segunda aplicação nas crianças de até 5 anos, vacinados pela primeira vez, para que a proteção da gripe seja completa. Manaus, mais uma vez, ultrapassou a meta da campanha, graças aos esforços de todos os profissionais que se envolveram, das pessoas do grupo prioritário que sabem da importância da prevenção da gripe e também a grande colaboração da imprensa, que nos ajudou a divulgar maciçamente a vacinação. Mais uma vez, Manaus está de parabéns”, ressaltou.

A campanha da gripe teve início uma semana depois da abertura nacional, no dia 17 de abril. “Manaus iniciou no dia 24 de abril, uma semana após o resto do País e mesmo assim conseguiu atingir a meta novamente”, lembrou o secretário.

A vacina contra a gripe esteve disponível nos postos de vacinação para crianças de seis meses a 5 anos; pessoas com 60 anos ou mais; trabalhadores de saúde; povos indígenas; gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto); população privada de liberdade; funcionários do sistema prisional, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis ou com outras condições clínicas especiais, além dos professores que são a novidade deste ano.

A vacina disponibilizada pelo Ministério da Saúde protege contra os três subtipos do vírus da gripe determinados pela Organização Mundial de Saúde para este ano (A/H1N1; A/H3N2 e influenza B). A próxima campanha de vacinação contra a gripe acontecerá em 2018.

