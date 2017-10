Manaus é sede da Liga Nacional de Handebol

A Liga Nacional de Handebol Masculino Adulto – Conferência Norte – ocorre entre os dias 18 a 22 de outubro em Manaus , no Ginásio Poliesportivo do Amazonas, na Avenida Loris Cordovil, Flores, Zona Centro-Sul. A Liga Nacional terá quatro jogos por dia, com início às 16h. A entrada é gratuita.

O campeão e o vice-campeão garantem vaga na final brasileira do torneio, ainda sem data e local definidos. A Liga contará com a participação de oito times.

Times do Amazonas

Quatro equipes do Amazonas (Adalberto Vale (atual campeão), HCM (Handebol Clube de Manaus), Nilton Lins e Penarol), duas do Pará (Remo/HANDETEAM-PA e Carajás/CHC-PA), uma do Acre (AABB/ Rio Branco) e uma de Rondônia (AMEC/Cacoal-RO).

Após 35 edições como “Taça Amazônica”, o torneio mudou de nome e formato ano passado, quando passou a se chamar “Liga Nacional – Conferência Norte”. “O Amazonas foi o maior vencedor da Taça Amazônica, conquistou 20 das 35 edições. O Estado é o atual campeão da Conferência Norte, com a equipe do Adalberto Vale.

“Nosso objetivo agora, além de conquistarmos mais um título, é também classificarmos as duas equipes para representar a Região Norte na fase nacional”, disse Auricélio Pessoa, presidente da Liga de Handebol do Amazonas (Liham).

