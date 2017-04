Manaus e Princesa terminam jogo no 0 a 0

Em segundo lugar na tabela, o Princesa lutava para permanecer na segunda colocação do Campeonato Amazonense, mas encontrou pela frente o Manaus embalado para buscar sua terceira vitória seguida. O jogo não teve muitas emoções e acabou finalizando no empate e sem gols. A partida válida pela sexta rodada, foi a primeira da rodada dupla, na noite desta quarta-feira (5), no Estádio Carlos Zamith, Zona Leste da cidade.

Até os 20 minutos de jogo, o Manaus teve três chances para abrir o marcador, com Adrianinho e Matheus Itob, enquanto Weverton foi em cobrança de falta pelo Princesa.

Aos 42 minutos, Weverotn cobrou dois tiros de cantos seguidos pela esquerda e quase o Princesa abriu o marcador.

Segundo tempo começou com Manaus um pouco melhor tendo a posse de bola. Já o Princesa explorava os contra-ataque com Weverton pela esquerda sempre levando perigo.

Segundo tempo

Aos 20 minutos do segundo tempo, Weverton chutou a bola, que bateu no goleiro e sobrou para Leozinho marcar, mas o assistente marcou impedimento no lance do Princesa.

Aos 32 minutos, Clemilton é derrubado em frente da grande área. Na cobrança, Michell Parintins cobrou por cima da meta do goleiro do Manaus.

Aos 41 minutos, num contra-ataque, Netinho invade a área e perde o gol sozinho para o Manaus. No final da partida, o Manaus pressionou o adversário e quase marcou seu gol, mas o Princesa levava perigo nas jogadas rápidas de contra-ataque.

Paulo Rogério

