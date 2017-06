Manaus e Nacional empatam em 1 a 1 e Gavião do Norte conquista 1° título estadual

Gavião do Norte confirma primeiro título da história no AM-Foto: Arthur Castro

Em batalha válida pelo jogo de volta das finais do Campeonato Amazonense e duelada na tarde deste sábado (10), Manaus e Nacional empataram em 1 a 1, na Arena da Amazônia. O Manaus, (Gavião do Norte), é campeão amazonense 2017.

O lateral-esquerdo Negueba marcou para o time manauense aos 8 minutos do primeiro tempo. Aos 22, o goleiro Jonathan ainda defendeu uma cobrança de pênalti desperdiçada pelo atacante nacionalino Alexsandro.

Na etapa complementar, o Manaus foi salvo pela mão do goleiro Jonathan, que em duas ocasiões espalmou os chutes de Jefferson Telles e Charles. O Nacional conseguiu o empate aos 47, com o zagueiro Jefferson Siqueira. Mas, era tarde o Manaus pintou a Arena de verde, preto e branco.

Como venceu por 1 a 0 o jogo de ida na última terça-feira (6), o Gavião do Norte confirmou o seu primeiro título estadual de sua história.

Manaus Futebol Clube

O Manaus Futebol Clube foi fundado oficialmente em 5 de maio de 2013 e no mesmo ano disputou a segunda divisão do Campeonato Amazonense onde sagrou-se campeão dos dois turnos e entrou para a lista de participantes da Primeira Divisão.

Desde sua primeira participação em 2014, sempre se destacou entre os clubes regulares da temporada, nunca obtendo um decesso, mas também nunca figurando entre os primeiros colocados. Com a conquista, o Manaus entra para a história do futebol no Estado.

João Paulo Santos

EM TEMPO