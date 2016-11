Manaus e municípios da Região Metropolitana ficam sem luz em novo apagão; esse é o 2º em um mês

Um dia após receber a notícia que a conta de luz vai aumentar, o manauara é surpreendido com um apagão na cidade. Na tarde desta quarta-feira (30), por volta das 13h, o Operador Nacional do Sistema (NOS) registrou o desligamento do Linhão 500kV Tucuruí-Manaus que abastece a capital amazonense e municípios da Região Metropolitana. Esse é o segundo apagão em um mês na cidade.

De acordo com a assessoria de imprensa da Eletrobras Distribuição Amazonas, o desligamento aconteceu no trecho Oriximiná-Silves, afetando as cidades de Manaus, Iranduba, Manacapuru e Presidente Figueiredo.

Ainda segundo a assessoria, o operador iniciou o processo de religação para despachar a retomada de carga para o Amazonas, mas não fez uma previsão de retomada do fornecimento de energia.

Trânsito

O trânsito na capital também ficou prejudicado devido a interrupção no fornecimento de energia elétrica. Com os semáforos apagados, motoristas contam a atuação de agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans).

Segundo a assessoria do órgão, os agentes foram deslocados para os cruzamento9s das principais vias da cidade, afim de evitar acidentes e congestionamentos. Assim que o fornecimento de energia for restabelecido, os semáforos voltarão a ser utilizados.

Água

Assim que houve a queda de energia, os reservatórios de água da Manaus Ambiental também tiveram o abastecimento interrompido. Segundo a assessoria da concessionária, o sistema funciona com energia e, portanto, assim que o fornecimento for restabelecido os reservatório voltam a operar.

Reajuste

A partir desta quarta, os consumidores vão pagar mais caro pela conta de energia elétrica no Amazonas. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou, na terça (29), o reajuste tarifário da Amazonas Distribuidora de Energia (AmE), após tê-lo suspendido no último dia 1º de novembro.

O aumento concedido para as residências foi de 21,57%, enquanto que para as indústrias, a alta foi de 17,78%, ou seja, o reajuste anual médio na tarifa de energia elétrica aplicada no Amazonas será de 20,01%. Segundo a Aneel, os novos percentuais entram em vigor a partir da publicação no Diário Oficial da União (DOU), o que deverá ocorrer hoje.

