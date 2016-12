Manaus é a sexta cidade com o maior PIB do país

Em plena crise financeira, que tem sido determinante para os maus resultados no setor industrial, o Produto Interno Bruto (PIB) de Manaus fechou 2014 perfazendo 1,2% de participação na geração de riquezas do país.

O desempenho fez a capital amazonense manter a sexta posição entre as cidades com melhores índices na produção de renda e no consumo intermediário de bens.

Segundo o economista Ailson Rezende, como o Amazonas concentra quase dois terços da população na capital, praticamente 95% da geração de riquezas corresponde somente a Manaus. “A Zona Franca de Manaus (ZFM) é o motor desse lugar que a cidade ocupa no ranking nacional. Com a produção das fábricas locais, o interior depende dos repasses da capital. Ou seja, Manaus é a cidade que responde pela economia do Estado”, explicou.

Segundo Rezende, o Polo Industrial de Manaus (PIM) possui quase 200 empresas, o que contribui ainda mais para a ampliação da demanda pelas indústrias. “Essas são as fábricas cadastradas, fora as que não têm cadastro na Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). Essa posição teria chances de ser ainda melhor. Há uma diversificação de segmentos, não apenas duas rodas, eleletroeletrônicos, químico, bebidas e competentes”, enfatizou.

Para o economista, a posição de Manaus entre as cidades com maior peso no PIB não impacta no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). “Isso se não houver trabalho de desenvolvimento junto às comunidades por parte das indústrias e também se o governo não criar algum tipo de trabalho mais efetivo perante essa crise nacional”, acrescentou.

Conforme pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a participação do Amazonas no PIB do Brasil caiu 0,1% em 2014 em comparação ao ano de 2013, quando a participação do Estado era de 1,5%. O desempenho o coloca em igualdade de participação junto aos Estado do Maranhão e Mato Grosso do Sul.

Interior

Mesmo sem nenhuma outra cidade amazonense integrando o ranking nacional dos cem maiores PIBs de 2014, Coari e Itacoatiara têm importância regional, pois estão entre os 30 municípios da Região Norte com os maiores PIBs. Por ocuparem a 14ª e a 26ª posição, respectivamente, seus PIBs são de R$ 3,1 bilhões e R$ 1,51 bilhão, o que representa aproximadamente 1,01% e 0,49% do PIB da Região Norte.

Alyne Araújo

Jornal EM TEMPO