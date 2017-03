Manaus é 4ª melhor cidade para viver no Brasil e 127ª no mundo, apontam estrangeiros

O levantamento anual feito por uma das maiores empresas de consultoria do mundo, a Mercer, classificou Manaus como uma das 130 melhores cidades para se viver no mundo. Entre as cidades brasileiras, a capital amazonense é a quarta melhor colocada, aparecendo na 127ª posição, atrás apenas da capital federal, Brasília (109ª), Rio de Janeiro (118ª) e São Paulo (121ª). No total, 450 cidades foram consultadas e 231 entraram no ranking, liderado, pelo oitavo ano, pela cidade de Viena, na Áustria.

De modo geral, a consultoria analisa dez categorias, incluindo saúde, educação, política, transporte, recreação e meio ambiente. A relação pacífica de Manaus com os países vizinhos é o item que mais se destaca no levantamento e corrobora para que a cidade figure entre as quatro melhores cidades para se viver no Brasil. A consultoria tem como foco os estrangeiros.

Ações da prefeitura

Ao longo dos últimos anos, a prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), vem trabalhando para consolidar Manaus como destino turístico internacional.

Além do investimento no aspecto turístico, Manaus também evoluiu como cidade para seus moradores. Um dos destaques é a requalificação de espaços públicos, com obras e projetos voltados para o lazer e entretenimento. Ainda no Centro Histórico, a avenida Eduardo Ribeiro, uma das principais da capital, tem projeto em conclusão. A obra traz à tona aspectos originais do século 19, valorizando o patrimônio cultural e arquitetônico dos manauaras, há anos escondido e antes ocupado por camelôs. Hoje, as calçadas de quatro metros estão livres aos pedestres.

Na Zona Leste, os moradores da área ganharam o Complexo Esportivo Parque da Juventude do São José, com investimentos de quase R$ 2 milhões do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FMDU), parte integrante do Instituto Municipal de Planejamento Urbano.

Outras pesquisas

Além disso, recentes pesquisas revelam que Manaus figura entre os dez destinos mais procurados pelos estrangeiros no país. Exemplificando na prática, podemos citar a temporada de Cruzeiros que vem registrando um aumento contínuo do fluxo de turistas.

Neste ano, a temporada vai receber, em sua maioria, turistas dos Estados Unidos, Inglaterra e Canadá. A temporada deve movimentar aproximadamente R$ 45 milhões em diversos setores da economia local.

Com informações da assessoria