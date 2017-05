Manaus deve vacinar 37 mil jovens em 2017

Ao menos 37.882 meninos entre 12 e 13 anos de idade devem ser vacinados contra o Papiloma Vírus Humano (HPV), em toda a capital neste ano, conforme informações da assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). De 1º de janeiro deste ano até o dia 20 de março, foram vacinados 11.775 jovens na cidade.

De acordo com o gerente do departamento de epidemiologias da Semsa, o enfermeiro Jair Pinheiro, a vacinação está ocorrendo normalmente nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). “Nossa meta para os dois primeiros bimestres deste ano era de 12.627, conseguimos imunizar 93,3% desse número e acreditamos no avanço”, disse Pinheiro.

Para a pediatra Andrea Helena Galvão Gonçalves Brandão, a vacinação contra o HPV é muito importante para a prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs). “Em meninos com faixa etária entre 12 e 13 anos para evitar as DSTs, Aids, câncer peniano, de garganta e ânus”, explicou.

A especialista ainda ressalta que a imunização ocorre em duas doses que precisam ser feitas em prazo específico. “São duas doses com intervalo de seis meses entre uma e outra. É importante os pais estarem atentos às datas para realizarem a vacinação completa”, ressaltou.

A vacinação contra o HPV está disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e incluída no Programa Nacional de Imunização. A médica, que pertence ao corpo clínico da rede pública, ainda explica que a oferta deve ser expandida. “A oferta da vacina para meninos será ampliada ano a ano. Para 2018, os meninos a partir de 11 anos poderão fazer. Em 2019, serão os meninos a partir de 10 anos, e no de 2020, meninos a partir de 9 anos, igualando ao calendário das meninas”, disse.

Outro fator relevante é a gratuidade do serviço que os pais devem aproveitar. “É superválido fazer porque é uma vacina cara e que temos agora sendo oferecida pelo SUS, o cuidado na prevenção é sempre o melhor”, lembrou.

Bárbara Costa

EM TEMPO