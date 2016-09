Manaus deve ter apenas 5% de abstenções nessa eleição, segundo o TRE-AM

Para a eleição deste domingo (2), a expectativa do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) é de que haja menos de 5% de abstenções de eleitores. A porcentagem positiva é divulgada pelo coordenador de apoio do usuário do tribunal, Ivan Carneiro, que explica que neste ano as eleições estão acontecendo com números reais.

“Nossa expectativa de inadimplentes e de não comparecimento é mínima, já que o cadastro está atualizadíssimo e com revisão”, adiantou. Isso inclui títulos eleitorais cancelados de pessoas que já não moravam em Manaus.

Segundo Carneiro, nos pleitos anteriores, as abstenções ficavam entre 14% e 18% do total de eleitores e, garante que com a revisão biométrica este número cairá expressivamente porque vai representar um eleitorado atual. “Para nós, chegar a um percentual de 10% ainda seria bastante alto, já que a nossa expectativa é que fique até abaixo de 5%”.

Mesmo com abstenções, o eleitor deve ficar atento para os procedimentos após a falta ao pleito. Após a eleição, é necessário que seja feita a justificativa de ausência em um cartório eleitoral em até 60 dias. Caso o motivo declarado seja aceito pelo juiz eleitoral, a pessoa não deve pagar a multa de R$3,51. Mas, se não justificar dentro do prazo, a única alternativa é efetuar o pagamento do valor. Carneiro enumera o que pode acarretar a inadimplência ao pleito. “A pessoa não consegue a quitação eleitoral, não consegue empréstimo e financiamento em banco do governo, não consegue emitir passaporte”, finalizou.

Por Fabiane Morais