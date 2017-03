Manaus da Belle Époque é retratada em jogo de tabuleiro

Um jogo de tabuleiro em incentivo à história de Manaus foi desenvolvido pelo acadêmico de Design, Thalles Saraiva. O produto surgiu da necessidade de difundir informações e acontecimentos históricos da cidade de Manaus na Belle Époque (1810 a 1910) de forma lúdica e interativa.

O jogo é composto por uma embalagem presenteável, conjunto de dados, peões, 35 cartas e um tabuleiro. Segundo a orientadora do projeto, professora Alderlane Farias, foi utilizada neste projeto a metodologia do Design Thinking. “Ele traz uma abordagem sobre os principais monumentos e prédios históricos que marcaram a época onde Manaus era chamada de ‘Paris dos Trópicos’, sobre suas praças e quem as criou, fazendo com que sua história não seja esquecida”, frisou.

O autor do projeto explicou que o tabuleiro foi desenvolvido para quatro jogadores ou quatro equipes e é considerado de nível difícil. Ele informou ainda que a ideia da construção deste projeto surgiu a partir de uma pesquisa preliminar feita com um pequeno número de participantes, onde se constatou que o conhecimento a respeito da história de Manaus era muito escasso.

“Pensamos num jogo que falasse de Manaus sem ser repetitivo. Por isso, para a elaboração do tabuleiro ‘Passeio por Manaus’ fizemos uma pesquisa de campo com 10 perguntas aplicadas a um público com faixa-etária entre 20 e 30 anos. A partir dos resultados, aprimoramos a ideia e desenvolvemos o produto”, detalhou Saraiva, ressaltando que o trabalho também abrangeu um estudo aprofundado bibliográfico sobre os prédios e lugares de Manaus que quase ninguém conhece.

“O conhecimento que a maior parte dos participantes tinham era muito raso, não havendo aprofundamento sobre fatos históricos”, pontuou.

Outra observação feita pelo aluno da Faculdade Fucapi foi que a forma como o tema é apresentado nas escolas não gera interesses em conhecer mais sobre o assunto, ficando apenas com o conhecimento adquirido nas aulas de história ainda no ensino médio.

Curiosidades

O jogo elaborado por Thalles como projeto final da faculdade tem algumas curiosidades:

A premiação do jogo para cada acerto das perguntas do jogo são notas de reis, usadas nos anos entre 1880 e 1900. As notas de reis foram impressas em papel cochê com as medidas de 13,5×6 cm, utilizado no verso da nota a mesma textura e elementos presentes no tabuleiro do jogo;

Os cartões postais são itens da embalagem de colecionador, onde foram escolhidas sete imagens de prédios e monumentos do Centro Histórico de Manaus para que o usuário tivesse mais elementos para informação dos acontecimentos da época;

O conceito explorado nas cartas é também utilizar os arabescos das arquiteturas de prédios históricos do Centro de Manaus. As cores foram inspiradas nas cores do tabuleiro, fazendo com que combinem suas peças.

