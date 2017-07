Manaus conta com 734 áreas de risco, aponta Defesa Civil

Moradores de 734 regiões de Manaus correm risco por habitarem regiões vulneráveis. A capital possui 734 áreas com possibilidade de deslizamentos, dos quais 58 são novos pontos identificados. Os números foram apresentados nesta sexta-feira, 7/7, pela Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil do Município (Sepdec) em ação integrada com o Serviço Geológico do Brasil (CPRM).

O estudo é resultado de vistorias técnicas realizadas no primeiro semestre deste ano, período de intensas chuvas. Por meio dele, foram mapeadas 851 moradias vulneráveis em áreas de risco geológico muito alto, em 15 bairros de Manaus, sendo a maior concentração nas zonas Norte e Leste da cidade.

Leia também: Prefeitura realiza vistoria em área de risco na Zona Norte

A ação vai servir de para o início da execução da Carta Geotécnica de Manaus, projeto amparado por um convênio firmado entre o CPRM e a Casa Militar de Manaus, que tem a proposta de monitorar todos os tipos de risco existente nas áreas vulneráveis da capital amazonense.

“Por meio desse levantamento conseguimos nos antecipar e agir de forma emergencial e preventiva aos casos de desabamentos e deslizamentos”, explicou o Secretário Municipal de Defesa Civil, Cláudio Belém, lembrando que essa primeira atualização das áreas de risco alto iniciou em fevereiro.

Ações de monitoramento

Com a atualização, a Prefeitura de Manaus, irá cadastrar moradias, realizar eventuais desocupações e intervenções com obras que minimizem os riscos geológicos identificados. O trabalho preventivo em áreas de risco é realizado, semanalmente, pela Defesa Civil e conta com o reforço dos Núcleos de Proteção e Defesa Civis nas comunidades (Nupdecs), formados por voluntários que ajudam o órgão a monitorar esses locais. Outro reforço é o monitoramento por pluviômetros instalados na capital.

EM TEMPO

Leia mais:

Famílias de área de risco recebem ordem de pagamento do Auxílio Aluguel

Morte de crianças soterradas choca moradores de área de risco

Chuvas fortes em Manaus deixam áreas de risco em alerta