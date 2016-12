Manaus começa a ganhar decoração natalina

Faltando menos de 10 dias para o Natal, as tradicionais decorações natalinas, realizadas pela Prefeitura de Manaus, estão sendo instaladas nas principais vias da cidade. A ornamentação completa pode ser vista pela população apenas, por enquanto, na Ponta Negra, Zona Oeste da cidade.

Os 14 pontos da capital que devem receber enfeites natalinos fazem parte dos principais corredores viários da cidade, tais como as avenidas Eduardo Ribeiro, Sete de Setembro e Getúlio Vargas, no Centro. Nas zonas Sul e Centro-Sul, as avenidas Tarumã, Djalma Batista, Boulevard Álvaro Maia e ruas como a Mário Ypiranga, Jornalista Humberto Calderado Filho, João Valério e Pará vão receber a decoração.

O serviço de instalação vai seguir pelas zonas Oeste e Centro-Oeste, na Estrada do Turismo e nas avenidas Coronel Teixeira e Torquato Tapajós. Na Zona Norte, a decoração chegará à avenida Max Teixeira e, na Zona Leste, na avenida Autaz Mirim.

Todo o material utilizado este ano é um reaproveitamento da decoração usada no mesmo período em 2015. Segundo a prefeitura, o motivo é a economia do município.

Os trabalhos estão sendo feitos pela Unidade Gestora de Energia Elétrica da prefeitura (UGPM) e, conforme a prefeitura, a decoração começou a ser instalada no início de dezembro e deve ser concluída nos próximos dias.

Portal EM TEMPO