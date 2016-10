Manaus celebra jubileu de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, nesta quarta

O dia 12 de outubro é comemorado o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Em Manaus, a programação começa às 5h30 com a realização de uma carreata com a imagem da Santa e termina com a procissão às 17h, seguida da Missa Campal, à 18h, presidida pelo bispo auxiliar, Dom José Albuquerque. A celebração acontece no Santuário de Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida, na rua Alexandre Amorim, bairro Aparecida, Zona Sul de Manaus.

Café comunitário partilhado, missa solene, Terço Mariano, ofício de Nossa Senhora, acolhida e oração dos devotos, também estão entre as atividades promovidas nesta data. Este ano, a festa tem como tema ‘O Rosto Misericordioso de Maria’, e celebra também o jubileu de 300 anos da aparição da padroeira. A programação que já teve início no dia 3 de outubro segue até o dia 15 de outubro na Igreja de Aparecida.

O 1° Festival de Música Católica do Santuário de Aparecida, o Hosana, também promete reunir católicos apaixonados por música, na quinta-feira (13) e sexta-feira (14), a partir das 19h30 em frente ao Santuário.

A imagem de Nossa Senhora está em peregrinação em todo o país. No Amazonas, os católicos acompanham a atividade desde o mês de setembro de 2015, percorrendo comunidades ribeirinhas, zonas rurais e paróquias da Arquidiocese de Manaus. Após passar por vários municípios, como Manacapuru, a imagem será trazida para a capital neste sábado (15), para a celebração da missa jubilar, às 17h, presidida pelo arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Sérgio Castriani.

História

A imagem foi encontrada em 1717 pelos pescadores Domingos Garcia, Filipe Pedroso e João Alves nas águas do rio Paraíba, próximo do Porto de Itaguaçu, na Vila de Guaratinguetá, em São Paulo. Os três estavam há dias sem pescar e com a missão de levar peixe para a festa de recepção do famoso Conde de Assumar, Dom Pedro de Almeida, governante da capitania da cidade de São Paulo e de Minas de Ouro na época, que estava de passagem pela cidade.

Esperançosos, eles fizeram uma oração pedindo a ajuda da Mãe de Deus para que voltassem fartos de peixes para a festança. Quando estavam quase desistindo da pescaria, João Alves arremessou a rede novamente e fisgou uma parte do corpo da imagem escura de Nossa Senhora Aparecida. Emocionado, lançou a rede pela segunda vez e encontrou a cabeça da imagem. Em seguida veio o milagre. As redes enchiam-se de peixes o que os deixou preocupados com o perigo do barco virar e perder todos os peixes apanhados.

Sobre a data

No dia 12 de outubro é comemorado nacionalmente o dia de Nossa Senhora Aparecida. Data estipulada desde o ano de 1980, com a consagração da Basílica pelo Papa João Paulo II. A Basílica aloja até 45 mil fiéis e é o quarto maior santuário mais visitado em todo o mundo.

Programação

– Dia 12 de outubro

5h30 – Carreata com a imagem de Nsa. Sra. Aparecida

6h30 – Café comunitário partilhado

8h – Missa solene de Nossa Sra. Aparecida

12h – Terço Mariano

14h – Ofício de Nossa Senhora

16h – Acolhida e Oração dos Devotos

17h – Procissão

18h – Missa Campal de Encerramento presidida pelo bispo auxiliar, Dom José Albuquerque

Dias 13 e 14 de outubro

18h30 – Tríduo dos 300 anos e 1° Festival de Música Católica do Santuário de Aparecida

Dia 15 de outubro

17h – Missa dos 300 anos de Nossa Senhora Aparecida presidida pelo arcebispo Metropolitano de Manaus, por Dom Sérgio Castriani.

