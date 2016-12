Manaus Broncos e North Lions decidem Amazonense de Futebol Americano

Nesta quinta-feira (22), a Arena da Amazônia recebe pela primeira vez a final do Campeonato Amazonense de Futebol Americano, o Manaus Bowl. O evento deve iniciar às 20h, e será marcado por uma decisão inédita, entre Manaus Broncos X North Lions, que vão em busca do primeiro título da competição.

A entrada para o Manaus Bowl será 1kg de alimento ou brinquedo e a decisão é composta de 60 minutos divididos em 4 tempos de 15min. As duas equipes contam com reforços para conquistar o título e entrar para a história do torneio.

Pelo Manaus Broncos, Talyson “Katolé” Bisneto, primeiro atleta amazonense a se profissionalizar no futebol americano. O jovem de 26 anos é o único jogador local a ter um título do Torneio Touchdown, principal campeonato brasileiro da modalidade, pelo Timbó Rex, de Santa Catarina, feito de 2015, quando ele foi convidado pelo presidente do clube, Igor Rick, a fazer parte da equipe. Além disso, o running back ainda é vice-campeão catarinense pelo Istepôs.

A posição de Talyson é caracterizada por ficar depois do lançador, atrás no campo em relação ao time de ataque, e a missão dele é de correr com a bola por entre a defesa do inimigo. “Não é algo fácil, mas gosto de fazer, e para mim é emocionante e nossa equipe está se preparando para obter o melhor resultado. A equipe adversária é forte, mas estamos estudando e queremos ir além. Será um dia inesquecível”, afirmou o running back.

Do outro lado, pelo North Lions, o destaque é o experiente coach e quarterback do North Lions, Binho Menezes. O jogador tem experiência no quesito estádio, pois já atuou no Vivaldo Lima em 2009 e também na Vila Belmiro (Santos). O camisa 16 é considerado um dos mais experiente QB da competição e o mais estrategista, sabendo mesclar o jogo corrido e o aéreo tornando assim mais difícil a vida das defesas. Pelo Estadual, são 14 passes para touchdown, 9 conversões e 2 touchdowns.

“Hoje eu estou acumulando a função de QB e head Coach e queremos fazer história dentro da Arena da Amazônia. Tive a alegria de atuar no Vivaldão e agora na Arena da Amazônia, uma oportunidade que valoriza o esporte, mas que faz a gente querer mostrar um desempenho melhor ainda. Meu foco é sempre dar o meu máximo e dessa vez não será diferente”, disse Binho.

O Manaus Bowl é organizado pela Federação Amazonense de Futebol Americano (FEAMFA) e recebe apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

A competição é dividida em dois turnos, a melhor equipe vai direto para a final, 2º lugar vai para Semi Final, 3º lugar e 4º lugar vão para o Wild Card e o vencedor joga com o semifinalista, de onde sai o outro finalista para disputar o título.

Feira Gastronômica

Simultaneamente a partida, acontece a Feira Gastronômica dos Bois Garantido e Caprichoso, que inicia às 16h, no setor Podium da Arena da Amazônia. Ambos os eventos tem previsão de término a meia-noite.

A entrada para os dois eventos será feita pelos Portões C (Constantino Nery) e D (Flaviano Limongi) e pela Feira Gastronômica será oferecida ao público diversos tipos de comidas típicas de festas natalinas e muitas atrações musicais. As iguarias terão valores variados e acessíveis, entre R$5 a R$20.

Com informações da assessoria