Manaus Bowl será decidido na Arena da Amazônia hoje à noite

Construída especialmente para Copa do Mundo de 2014, a Arena da Amazônia Vivaldo Lima receberá, pela primeira vez, a final de uma partida de outra modalidade. O Manaus Broncos e North Lions disputam o título do 11ª Manaus Bowl, nesta quinta-feira (22), às 8h da noite.

O Manaus Bowl é o Campeonato Amazonense de Futebol Americano.

As Equipes

O Broncos encaram esta final com a velocidade do running back Talyson “katolé” Bisneto, 26, que estava em Santa Catarina. O jogador atuou no Timbó Rex (SC), onde foi campeão brasileiro de 2015. Ele garantiu fechar o ano com chave de ouro por poder atuar na Arena da Amazônia. “Jogar aqui sem dúvida é fascinante”, revelou Katolé.

Pelos Lions o capitão de defesa, e presidente do time, Lucas Alencar, 25, está confiante com a decisão.

“Ganhamos deles na primeira fase, mas não existe favoritismo no futebol americano. Apesar do resultado expressivo, vale lembrar que cada touchdown somam seis pontos. Treinamos intensamente e freamos um pouco para reunir o elenco e estudar o esquema tático do adversário e surpreende-los”, rivalizou Alencar.

O técnico e quarterback Binho Menezes, 42, é o alicerce do North Lions. No Manaus Bowl desse ano ele foi responsável por 14 passes para touchdown, nove conversões e dois touchdowns. O jogador veterano tem passado experiência aos mais novos.

“A maioria da galera está nervosa. É final e mexe com o emocional. Não deixo de sentir o friozinho na barriga, sem isso também não tem graça”, revelou Binho, que já é bicampeão da competição pelo Manaus Cavaliers em 2007 e 2008.

Ingressos e feira gastronômica

Para acompanhar a final do Campeonato Amazonense de futebol americano o torcedor garante acesso aos anéis inferior ou superior com a doação de 1kg de alimento não perecível ou um brinquedo novo. Os portões de entrada para os dois eventos serão C (Constantino Nery) e D (Flaviano Limongi).

Com início agendado às 16h, desta quinta-feira (22), no setor Podium da Arena da Amazônia ocorrerá durante a decisão a Feira Gastronômica dos Bois Garantido e Caprichoso, na qual será oferecida ao público comidas típicas natalinas e atrações musicais. As guloseimas terão valores variáveis e acessíveis, entre R$5 a R$20.

Leia mais sobre o assuno na edição impressa do Jornal EM TEMPO

João Paulo Oliveira

Jonal EM TEMPO