Manaus Ambiental pode ser multada em mais de R$ 700 mil

Em decorrência as constantes interrupções no fornecimento de água em decorrência de furtos de cabos elétricos, a Manaus Ambiental pode ser multada em R$ 736.395,78. A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Amazonas (Arsam) recomendou a cobrança da penalidade máxima, após o problema acontecer nos bairros Monte das Oliveiras, Nova Cidade e Tancredo Neves, na Zona Norte de Manaus.

Conforme informações da Arsam, a multa foi recomendada pela falta de providências da concessionária para regularizar ou garantir a qualidade e a eficiência dos serviços. Além do descumprimento de norma regulamentar e a demora injustificada em responder às denúncias e reclamações dos usuários.

A última interrupção, ocorrida foi no dia 3 de dezembro, gerou a paralisação imediata do sistema de abastecimento de vários bairros. Os furtos de cabos elétricos ocorrem desde 2015, geralmente nos fins de semana e já foram motivos de advertência aplicada diretamente à concessionária.

O ofício com o cálculo da multa foi encaminhado na última quarta-feira (14), e aguarda posição da Procuradoria Geral do Município e da Unidade Gestora de Água, que também apoiarão a prefeitura na aplicação ou não da sanção. No ano de 2016, a Arsam realizou mais de mil vistorias ‘in loco’ por conta de denúncias de usuários e sugeriu a aplicação de mais de seis milhões de reais em multas em desfavor da Manaus Ambiental.

Com informações da assessoria