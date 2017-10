Manaus Ambiental participa da Barraca do Bixiga neste fim de semana

Presença constante no evento nos últimos cinco anos, a Manaus Ambiental participará mais uma vez da Barraca do Bixiga, que ocorre neste fim de semana, 20 e 21 de outubro, no Clube do Trabalhador (Sesi/AM). A ação beneficente visa apoiar e arrecadar fundos para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae/Manaus).

Em 2017, a Barraca do Bixiga completa 33 anos de solidariedade e a Manaus Ambiental apoia novamente o evento, como responsável em promover melhor qualidade de vida junto a população, por meio do saneamento básico, e da promoção de ações que contribuam com as causas sociais na cidade de Manaus.

Localizado na Avenida Cosme Ferreira, bairro Coroado 3, na Zona Leste, o Sesi será transformado mais uma vez numa verdadeira cantina italiana. Ao todo, mais de 100 voluntários são esperados na Barraca do Bixiga 2017, entre empresários, diretores, advogados e autônomos, que se transformarão em pizzaiolos, chopeiros e garçons, num ato de solidariedade e responsabilidade social em prol da Apae. A expectativa é de muita animação, regada de músicas brasileiras e italianas.

Evento: Barraca do Bixiga

Data: 20 e 21 de outubro

Local: Clube do Trabalhador do Sesi

Cidade: Manaus – Amazonas