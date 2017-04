Manaus Ambiental e Eletrobras ficam frente a frente para discutir falhas no abastecimento de água

O prefeito em exercício Marcos Rotta intermediou, nesta segunda-feira (10), uma reunião entre representantes da Manaus Ambiental e da Eletrobras Distribuição Amazonas para cobrar uma posição da empresa concessionária de energia em relação às interrupções do serviço que acabam causando falhas no abastecimento de água da cidade. A reunião ocorreu na sede da Prefeitura, na avenida Brasil, Compensa, Zona Oeste.

Para Rotta, o encontro foi extremamente positivo. “A prefeitura agiu como elo entre essas duas empresas. Até hoje estávamos percebendo o distanciamento, a falta de sincronia entre as duas organizações, o que vem prejudicando a cidade de Manaus”, disse.

Na ocasião, a Manaus Ambiental apresentou um relatório sobre todos os problemas que estão ocorrendo na cidade em relação à água, além da quantidade de vezes que cada ponto teve sua distribuição interrompida por falta de energia.

A Amazonas Energia se comprometeu em tratar cada ponto destacado pela Manaus Ambiental como prioridade, investindo recursos nas demandas mais urgentes.

“Nosso foco é sempre o cliente e, por isso, temos elevado os números de equipes para a manutenção preventiva. Hoje, já temos 38 caminhões direcionados para a redistribuição do serviço em toda a cidade de Manaus, principalmente nos elevatórios da Manaus Ambiental”, destacou o diretor de Operações da Amazonas Energia, Paulo Maciel.

Além dos representantes das duas empresas, o coordenador da Unidade Gestora de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (UGPM Água), Sergio Elias, também participou da reunião.

“A Manaus Ambiental possui mais de cem pontos de elevatórios que precisam de energia e hoje a concessionária Amazonas Energia afirmou que vai corrigir todos os problemas que estão acontecendo nestes pontos”, declarou.

Para o prefeito, não há dúvida de que hoje foi estabelecido um novo marco nesta relação. “Um ganho real, não para prefeitura, mas para a cidade de Manaus e, acima de tudo, para os consumidores”, comentou.

Tarumã-Mirim

Atendendo também a um pedido do prefeito em exercício, a Amazonas Energia está realizando a manutenção no circuito de energia do assentamento Tarumã-Mirim, na zona rural de Manaus. Nesta segunda-feira, 10/4, representantes das comunidades do assentamento foram à sede da prefeitura agradecer pelas melhorias e destacar novas situações que precisam de ajustes e reparos no local.

Rotta destacou que os trabalhos no local atendem a uma determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto de levar infraestrutura para toda a cidade, independente de se tratar de zona urbana ou rural.

