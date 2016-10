‘Manaus, a Bela da Foto’; EM TEMPO lança campanha para celebrar os 347 anos da cidade

As belezas e os encantos de Manaus são a inspiração para a campanha de aniversário da cidade, que o jornal EM TEMPO coloca nas ruas a partir deste domingo (2). Com um convite ao leitor para que ele retrate a cidade sob seu ponto de vista e encantamento, o EM TEMPO quer homenagear a capital amazonense pelo aniversário de 347 anos, comemorado no dia 24 de outubro.

A espontaneidade da imagem não requer profissionalismo por parte dos participantes. Fotografias feitas em câmera digital, semiprofissional ou celular estão aptas a participar da promoção ‘Manaus – a Bela da Foto’.

Os participantes têm até o dia 20 para encaminhar as fotografias, que serão submetidas a uma comissão formada por profissionais dos jornais EM TEMPO e AGORA, pertencentes ao Grupo Raman Neves de Comunicação (GRN). Conforme o regulamento, os três primeiros colocados serão premiados com uma câmera fotográfica profissional e hospedagem em hotel de selva. Os três primeiros lugares terão as fotos destacadas no caderno comemorativo que será veiculado no jornal e em uma exposição especial promovida pelo EM TEMPO.

Também irão participar da exposição as dez fotografias mais curtidas no álbum da promoção ‘Manaus – a Bela da Foto’, no Facebook do EM TEMPO. As fotografias podem ser encaminhadas para o e-mail abeladafoto@emtempo.com.br. Não há limites para quantidade de fotos enviadas por cada participante.

De acordo com o gerente de marketing do EM TEMPO, Jean Vale, a ideia de convidar o leitor a participar da campanha que o jornal irá fazer para o aniversário de Manaus surgiu do desejo de encontrar olhares diferentes sobre as belezas da cidade.

“Hoje é muito comum as pessoas usarem celulares para retratar seus momentos e envolvimento com Manaus e postar nas redes sociais. Queremos usar isso, essa energia, esses momentos, algo bem natural e humanizado de pessoas comuns, para homenagear Manaus. Nosso convite é para que o leitor saia por aí clicando a cidade, não tem problema em ser o Teatro Amazonas, não, desde que seja sob uma ótica diferente. Busque o inusitado e tire fotos com a sua alma”, pontua.

Mais informações sobre o regulamento da promoção ‘Manaus – a Bela da Foto’ podem ser encontradas no portal EM TEMPO – emtempo.com.br – ou na fanpage: facebook.com/Emtempo.