Manaus 2000 recebe obras de melhorias após estragos causados pela chuva

Após a forte chuva que atingiu Manaus nesta sexta (13), equipes da prefeitura estão realizando uma vistoria, na manhã deste sábado (14), na área do igarapé, que fica localizado na avenida Manaus 2000, no bairro Crespo, Zona Centro-Sul da capital.

Segundo a assessoria da Defesa Civil, o órgão já fez o levantamento das pessoas que sofreram danos em suas residências e que serão encaminhados para o Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim). A secretaria destacou que a área afetada já estava prevista nas atividades para a recuperação dos igarapés da cidade, assim como as famílias também estão no cadastro.

Enquanto a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) trabalha na recuperação de parte do meio fio que ficou danificado com a alagação, a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) realiza a limpeza do igarapé. Esta ação tem o objetivo de evitar novos alagamentos nas próximas chuvas.

A assessoria da Defesa Civil ainda destacou que o trabalho de restauração e limpeza dos igarapés são realizados continuamente e que, no caso da área da Manaus 2000, os trabalhos ganharam caráter emergencial por solicitação dos moradores.

Manoela Moura

