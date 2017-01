Manauenses saem às ruas neste sábado contra intolerância religiosa

Com o objetivo de enfatizar a liberdade para a crença religiosa, foi celebrado neste sábado (21) o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, que teve reflexo no Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), em prol da cultura de paz entre as religiões.

A gerente de Promoção da Igualdade Racial da Sejusc, Fabiana Saunier, explicou que a data é uma forma de marcar a tolerância e o respeito à diversidade religiosa da população brasileira.

“É um marco para nós, principalmente aqui no Amazonas, onde tivemos, no último dia 19, um seminário onde foi apresentada esse objetivo do respeito à religião. Daqui para frente, todos os anos faremos coro a esse combate à intolerância religiosa, que muitas vezes é apenas fruto de preconceito racial ou social”, ressaltou.

No Amazonas, 18 pessoas fazem parte do Comitê de Diversidade Religiosa, entre os quais cristãos, bahá’í, messiânicos, espíritas, judeus e outros.

Surgimento

A data rememora o dia do falecimento da Iyalorixá Mãe Gilda, do terreiro Axé Abassá de Ogum, na Bahia, que foi vítima de intolerância por ser praticante de religião de matriz africana. Acusada de charlatanismo, a sacerdotisa teve a casa atacada e pessoas da sua comunidade agredidas. Ela faleceu no dia 21 de janeiro de 2000, vítima de infarto.

Apenas em 2016, a ouvidoria da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir), do governo federal, recebeu cerca de 64 denúncias de intolerância religiosa. Em 2015, foram 61 casos. Em 2014, 24 registros. No ano 2013, 49 ocorrências. E em 2012, foram 27.

Henrique Xavier

EM TEMPO