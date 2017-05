Manauenses fazem protesto ‘Fora Temer’ no Largo de São Sebastião

No final da tarde desta quinta-feira (18), histórica na política nacional, manifestantes manauenses, que são contra o governo de Michel Temer, se concentraram desde às 16h no Largo São Sebastião, no Centro da capital amazonense, para mostrar a indignação ao político que anunciou que não renunciará à Presidência da República. Temer foi flagrado dando aval para a compra de silêncio de Eduardo Cunha em um áudio divulgado durante delação premiada dos donos do grupo JBS.

De acordo com policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária(Cicom), havia aproximadamente 100 manifestantes no local e a movimentação foi tranquila e pacífica. Não houve nenhuma ocorrência.

Segundo a assessoria do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), o órgão não precisou intervir ou desviar o trânsito naquela área do Centro, já que havia poucas pessoas no local.

Manifestações no Brasil

Nesta quinta-feira também ocorreram diversas manifestações em outros locais do Brasil, entre eles em Brasília, São Paulo e Curitiba.

Em Brasília, a manifestação começou na rodoviária do Plano Piloto da capital e já chega perto do Congresso. O clima é pacífico e os manifestantes gritam palavras de ordem como “se empurrar o Temer cai” e “Diretas já”. Ainda não há estimativa oficial de público ou da organização.

Já em Curitiba, mesmo com frio e a chuva, os manifestantes continuam firmes. Por volta das 19h, cerca de cem pessoas se reuniam na praça Santos Andrade, no Centro, pedindo “Fora, Temer” e “Diretas já”.

Bruna Chagas

EM TEMPO