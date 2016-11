Manauaras vão ter cartão de bilhetagem eletrônica gratuitamente; medida vale para 1ª via do documento

O diretor jurídico do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), Fernando Borges informou nesta quarta-feira (16), durante coletiva de imprensa, que 200 pontos de venda de créditos serão implantados até março de 2017. A ação tem como objetivo estimular a bilhetagem eletrônica como forma de diminuir os assaltos que ocorrem nos ônibus coletivos. Além desta medida, Borges também anunciou que a primeira via do documento poderá ser retirada, gratuitamente, nos postos do órgão pelos usuários. A mudança será gradativa, não há data para que o procedimento entre plenamente em vigor.

O diretor jurídico explicou que o objetivo neste momento é fazer com que a população passe a utilizar mais o Cartão Cidadão e, para alcançar esta meta, irá aumentar o número de postos de vendas de créditos.

“Hoje são 20 unidades que atendem a população, entre lan houses, terminais e internet. A previsão é que sejam implantados mais 200 pontos de venda até março do ano que vem. O Sinetram vai aproveitar os novos locais de venda para fornecer a primeira via do cartão gratuitamente para a população”, ressaltou Fernando.

Uma das preocupações dos trabalhadores do transporte coletivo foi sobre a função do cobrador dentro do ônibus, tendo em vista que uma das medidas sugeridas pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) é a extinção do pagamento em dinheiro nas catracas. Borges assegurou que nada vai mudar na rotina dos quase 3 mil cobradores que atuam em Manaus. O diretor jurídico do Sinetram informou que as ‘novas’ funções dadas aos funcionários da categoria serão a de fiscalizar e orientar quanto à utilização do cartão.

“A população não vai usar o sistema eletrônico da noite para o dia. É todo um processo de mudança de cultura e adaptação das pessoas. O cobrador vai fiscalizar e orientar o uso e evitar que haja fraude durante a ação”, informou.

Borges ainda destacou que o modelo informatizado do processo de venda das passagens de ônibus não é novidade na cidade. A medida vem sendo desenvolvida desde 2011, a partir de um contrato que visa utilizar o orçamento de 50 milhões para aplicar na bilhetagem eletrônica, incluindo utilização de GPS e reconhecimento facial, vinculados ao Centro de Controle Operacional.

“Este é apenas o primeiro passo para mudança no processo. O uso de dinheiro vai continuar porque há casos onde algumas pessoas não se adaptam ao método eletrônico e, também, o caso de turistas que utilizam o transporte público na cidade. Tudo depende de como a população vai reagir em relação à tecnologia”, ressaltou.

A medida visa desestimular os crimes que acontecem nos ônibus coletivos, a partir das sugestões das estratégias a serem implantadas no transporte público que a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM) enviou para o Ministério Público Estadual (MPE).

Assaltos

De acordo com informações do Sinetram, entre janeiro e outubro deste ano, as dez empresas que compõem o sistema de transporte coletivo registaram 2.767 assaltos. O prejuízo chega a mais de R$ 804 mil, valor que dava para adquirir quatro ônibus novos. No mesmo período do ano passado, foram registrados 2.203 assaltos.

Manoela Moura

Portal EM TEMPO