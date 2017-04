Manauaras sentem prédio tremer em decorrência de terremoto no Equador

O edifício Manaus Shopping Center, situado na avenida Eduardo Ribeiro, no Centro da capital, tremeu, na tarde desta terça-feira (18), segundo relatos de testemunhas. Na ocasião, as pessoas que estavam nos últimos andares desceram assustadas. O abalo sentido na cidade aconteceu em decorrência de um terremoto no Equador.

“O tremor foi sentido apenas nos 17º, 18º e 19º andares. Tivemos apenas o susto das pessoas descendo com medo, mas ninguém ficou ferido. Depois ficamos sabendo do terremoto na área do Equador”, disse uma funcionária do prédio, que preferiu não se identificar.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) informou que nenhuma ocorrência de tremor foi registrada em Manaus, entretanto, é comum moradores de prédios sentirem pequenos tremores quando há abalos sísmicos em países vizinhos.

De acordo com o Instituto Geofísico da Escola Politécnica Nacional (IG), por volta das 12h50, foi registrado um terremoto de magnitude 6,1. O epicentro foi localizado a aproximadamente 65 Km ao leste da cidade de Puyo, província de Pastaza, em uma profundidade de 16 km.

Outros pessoas relataram que sentiram tremores vieram na Zona Centro e Norte-Oriente do Equador, nas províncias de: Pastaza, Orellana, Sucumbíos e Napo. No Brasil, São Paulo e Minas Gerais também sentiram o abalo.

Ainda conforme o instituto, até o momento, foram registados quatro eventos na área, com abalos inferiores a 4 graus.

Manoela Moura

EM TEMPO