Manauaras prestam homenagens em túmulos de personalidades locais no Cemitério São João Batista

O dia de Finados é a data que muitos aproveitam para visitar o túmulo de entes queridos, como amigos e familiares. Em Manaus, além de visitar artistas e políticos do estado que estão enterrados no cemitério São João Batista, situado no Boulevard Álvaro Maia, Zona Centro-Sul de Manaus, dezenas de devotos aproveitaram, durante todo o dia, para fazer orações e agradecimentos em túmulos de mortos considerados ‘santos’.

Natural de São Gabriel da Cachoeira (a 852 quilômetros de Manaus), a dona de casa Maria Iris,72, sempre que se encontra na capital para tratamento médico, vai o cemitério visitar o túmulo da cearense Etelvina D’Alencar, popularmente conhecida como Santa Etelvina, assassinada em 1091.

“Ela ajudou a minha filha a passar no vestibular. Sempre que venho aqui encontro livros, uniformes, provas, pois, Santa Etelvina ajuda os estudantes. Além de outros jovens, de maneira geral. E quem tem a graça alcançada, vem aqui para deixar uma lembrança. Já vi até vestido de casamento. Depois a família retira e guarda os objetos”, disse.

A aposentada Maria de Souza, 80, que foi ao cemitério para visitar as sepulturas dos pais, marido e filho, também aproveitou para visitar o túmulo da santa. “Ela já me ajudou na saúde e na formatura dos meus netos. Já consegui muitas graças por meio da santa. Sempre que recorro, ela me atende”, contou.

Outra personalidade que muitas pessoas atribuem milagres é a de Tereza Cristina, que morreu em 1971, em um acidente de avião. O estudante Alberto Freitas, 17, que foi ao cemitério para visitar os túmulos da família, também aproveitou para ir à sepultura da menina. Ele disse que desde criança vai ao local com a avó Vilma Miranda, 63, para fazer orações no Dia de Finados.

“Desde quando era pequeno vou com a minha avó fazer orações para a santinha. Acabei me tornando devoto. Ela já me ajudou bastante na saúde e nos estudos. Minha avó veio de manhã e agora a tarde vim com minha irmã, que está conhecendo o local pela primeira vez”, destacou.

Entre as personalidades da política, Gilberto Mestrinho, que foi prefeito de Manaus e governador do Amazonas, é recordado com carinho pelos antigos eleitores. A dona de casa Terezinha Lima de Souza, 74, disse que sua mãe Isaura de Araújo Lima era muito amiga de Gilberto e o considerava como um filho. Segundo ela, o ‘boto navegador’ ajudava a sua família sempre que precisava.

“Ele ajudou no tratamento do meu irmão. Minha mãe ia ao palácio para falar com ele. Além disso, ele era muito querido no beco Normando, no bairro São Raimundo, onde ele distribuía brinquedos para as crianças da rua”, lembrou.

A pastora Mariza da Costa Bandeira, 47, também tem boas recordações de Gilberto Mestrinho. Ela que estava junto com a nora, Andrielle Oliveira, 22, foi ao cemitério apenas para visitar o túmulo do político.

“Ele era uma ótima pessoa e deixou boas lembranças. Para mim foi o melhor governo. As coisas boas acabam e também vão cedo”, lamentou Mariza.

Jefferson Péres, que foi senador, também é lembrado por muitos. Entre eles, o engenheiro civil José das Graças Rodrigues Cavalcante, 62, que todos os anos visita o túmulo do amigo que conheceu durante uma reunião no diretório do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), nos anos 90. Na ocasião, ele era vereador do município de Itamarati (a 985 quilômetros de Manaus).

“Ele ainda era vereador e pediu para que eu apoiasse sua candidatura para o Senado, o que eu fiz. Jefferson era um homem íntegro, ético, honesto e solidário. Um grande homem. Perdemos uma importante figura política, mas também um grande cidadão. Com certeza faz falta”, disse.

O subsecretário de gestão da Secretaria Municipal De Limpeza E Serviços Públicos (Semulsp), Eisenhower Campos, explicou que o cemitério tem três aspectos que o destacam: histórico, arquitetônico e religioso.

“Há sepulturas que são verdadeiras obras de arte, com pedras que vieram de outros países. Muitos artistas e autoridades estão enterradas aqui com muitas histórias. Inclusive, muitas pessoas vêm devido a crendices populares, pois acreditam que certas personalidades operam milagres”, disse. O subsecretário ainda contou que o cemitério passará por um processo de revitalização e modernização.

Manoela Moura

Portal EM TEMPO