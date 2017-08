Manauaras enfrentam fila quilométrica para ver treino da Seleção

Devido ao forte calor em Manaus, a distribuição dos ingressos para assistir ao treino da Seleção Brasileira de Futebol foi antecipada em uma hora, na bilheteria do Ginásio Poliesportivo do Amazonas, na Avenida Constantino Nery. Prevista para iniciar às 10h, as trocas iniciaram por volta das 9h. Também foi registrado um princípio de tumulto por causa de cambistas que estariam entrando na fila mais de uma vez.

“Teve alguns cambistas que estavam se aproveitando e pagando outras pessoas, inclusive idosos, para trocar ingressos. O problema foi identificado e a Policia Militar intensificou o monitoramento na área”, informou o titular da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), Fabrício Lima.

O secretario ainda explicou que é possível a troca de até cinco ingressos por pessoa. E para prevenir qualquer incidente o órgão montou dois postos médicos nas proximidades da Arena e também conta com auxílio de ambulâncias dos bombeiros no local.

A estimativa da Polícia Militar é que pelo menos 5 mil pessoas estavam na fila quando as bilheterias abriram – Michael Dantas

“Até o momento, nenhuma ocorrência foi registrada. Na fila existem muitas mulheres com crianças de colo e idosos, estamos tentando agilizar a troca e dar prioridades para essas pessoas”, disse Fabrício

Alguns manauaras chegaram no final da tarde de ontem, outros ainda nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (31) ao ginásio, para não perder a oportunidade de ver os craques brasileiros que estão em preparação para a 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo da Rússia, em 2018.

“Eu estou aqui desde às 6h para atender um pedido da minha sobrinha. Não sou muito chegada em futebol, mas ela está louca para ver o Neymar. Eu vou trabalhar pela tarde, então espero poder sair daqui até às 13h, mas estou com receio porque está tudo meio bagunçado e a fila bastante lenta”, disse a comerciante Rosângela Silva.

Ambulantes aproveitaram a oportunidade para comercializar alimentos não perecíveis nos arredores da bilheteria – Michael Dantas

De acordo com a Policia Militar, mais de 5 mil pessoas estiveram no local apenas na primeira hora de troca de ingressos. Cinco viaturas com 12 policiais fazem o patrulhamento na área.

A previsão da Sejel é que os ingressos encerrem ainda hoje. “Se até às 18h tiverem poucos ingressos disponíveis, vamos estender os horários das bilheterias para acabar as trocas ainda hoje e evitar tumultos amanhã”, concluiu o secretário.

O treino da Seleção Brasileira de Futebol acontece no sábado, dia 2, a partir das 16h na Arena da Amazônia. Os portões serão abertos a partir das 14h.

