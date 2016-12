Manauaras deixam compras de Natal para a última hora

Faltando menos de 24 horas para as trocas de presente no Natal, o Centro de Manaus estava lotado de pessoas que deixaram para fazer as compras de última hora. Correria, estresse, aumento nos preços das mercadorias e furtos são alguns dos relatos do que a população manauara teve que enfrentar no comércio nesta sexta-feira (23).

A dona de casa, Amália Maria da Silva, 54, explicou que foi comprar os presentes dos netos, mas não conseguiu comprar tudo o que queria. “ Vim só agora comprar as coisas porque estava trabalhando. Vim atrás dos presentes dos netos e também o que falta para a ceia de Natal. Não vou conseguir comprar tudo o que queria, infelizmente, por falta de dinheiro”, lamentou.

Quem aproveitou a segunda parcela do 13º salário foi o reformador de pneus, Idenilson da Silva Pereira, 30. Ele aproveitou o dinheiro para comprar as roupas das festas de final de ano. “Minha esposa e meus filhos vieram antes e ficou faltando só eu. Comprei roupa e também sapato. Vou levar só isso mesmo para não ficar dívida para o próximo ano”, frisou.

A aposentada Avanir Correia Menezes, 63, foi ao Centro junto com o neto Ivanilson Menezes, 18. Ela contou que percebeu que os preços dos produtos aumentaram nesse período. “Antes estavam mais baratos”, reclamou.

A funcionária pública, Zenilde Meireles Colare, 54, disse se sentir incomodada com a presença de muita gente e que isso tem lhe causado muita dor de cabeça. “Eu estou estressada, tem muita gente nas ruas. Vim só agora porque acabei de sair do trabalho e vim direto para cá comprar as lembranças da família e o que falta para ceia”, contou.

Movimento no comércio

O gerente da unidade das Lojas Baiano – localizada na rua Marechal Deodoro – Elionai Costa dos Santos, 33, acredita que, hoje e amanhã, as vendas devem crescer.

“Nos últimos tempos estava mais ou menos, mas ainda assim estava bom. Sexta e sábado as vendas melhoram ainda mais. Esse final de ano, saíram muitos brinquedos e também utilidades, como pratos e copos”, explicou.

A gerente da loja de roupas Max Mall, Gleiciane Andrade, 28, também destaca a melhora nas vendas nesse período. “Há dois meses o movimento estava meio parado, mas agora com as festas de final de ano, as vendas cresceram bastante. Está muito bom”, disse.

A vendedora de suco de laranja, Klaire Costa, 32, disse que o movimento nesse ano está menor do que em 2015 e que o aumento se deu no número de assaltos. “Ano passado, no meu caso, eu já teria gastado seis sacos, com cem laranjas para fazer suco. Esse ano agora a tarde, só foram usadas três sacas. Fora que tem muito roubo e a polícia não consegue pegar os infratores porque tem muita gente que atrapalha a ação policial”, ressaltou.

Cuidados

Segundo informações da Polícia Militar, nesses últimos dias, entre 60 e 70 policiais atuam no patrulhamento das ruas da área Central. O reforço está maior na área da Matriz, Terminal 1, rua Marechal Deodoro, avenida Eduardo Ribeiro e nas proximidades do Edifício Garagem.

“Há muito batedores de carteira, gente que furta celulares. As pessoas estão facilitando muito com o aparelho na mão. Esse ano, há muitas mulheres roubando. Quem vier ao Centro deve tomar cuidado e estarem atentos na hora da subida no ônibus que estão furtando muito. E com grupos de três infratores que também puxam cordões”, alertou o comandante do Policiamento a Pé, aspirante Elson Júnior, da 24ª Companhia Comunitária Interativa (Cicom).

Manoela Moura

Portal EM TEMPO