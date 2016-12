Manauara recebe “Saium-de-coleira: 190 anos de história” em exposição fotográfica

O Espaço de Cidadania Ambiental (Ecam) recebe a exposição fotográfica “Sauim-de-coleira: 190 anos de história” no período de 19 a 30 de dezembro, das 10h às 22h. O Ecam fica localizado no piso G3 do Manauara Shopping, Zona Centro-Sul de Manaus.

Ainda, nos dias 20 e 27 de dezembro acontecerá a palestra “Sauim-de-coleira: a história de uma espécie ameaçada” na sala de treinamento do Ecam. A realização da exposição fotográfica é da campanha “Salve o Sauim” e conta com o apoio do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam).

O objetivo da campanha é despertar a sociedade para a importância da conservação da espécie de primata Sauim-de-coleira, que se encontra em perigo de extinção em função do desmatamento e da fragmentação de seu habitat: a Região Metropolitana de Manaus.

