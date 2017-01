Manaquiri e Tonantins querem atualizar leis

O Centro de Cooperação Técnica do Interior (CCOTI) da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) recebeu, nesta quinta-feira (26), a visita dos vereadores dos municípios de Manaquiri (a 60 quilômetros de Manaus) e Tonantins (a 865 quilômetros de Manaus). Seis vereadores dos dois municípios vieram à Aleam em busca de apoio técnico para atualização de suas leis municipais e promoção da transparência dos municípios.

Aos vereadores do município de Tonantins foi entregue pelo CCOTI um planejamento para dar início à atualização da lei orgânica e outro do regimento interno da Câmara de Vereadores. O presidente da Casa Legislativa, vereador Francisco Vasconcelos (PP), disse que o regimento interno da Câmara está defasado, em condições precárias e o foco agora é atualizá-lo.

Atualização

Segundo Vasconcelos, se faz necessário atualizar a Lei Orgânica do Município para fazer um bom trabalho em prol da população de Tonantins, formada por 20 mil habitantes. “Vamos reunir os vereadores para iniciar esse trabalho em parceria com representantes da sociedade civil organizada, a fim de levantar as demandas necessárias à melhoria da qualidade de vida da população”, frisou.

A demanda dos representantes de Manaquiri, formado por 29 mil habitantes, se resumiu em obter informações sobre a criação de um site, para dar transparência ao trabalho realizado na Câmara. O município já concluiu o trabalho de audiências públicas, para atualização de sua lei orgânica e o regimento interno da Câmara, que já entraram em vigor.

O presidente da Câmara de Manaquiri, Antônio Silva Holanda (PMDB), conhecido como vereador Fernandinho, disse que com a ajuda do CCOTI foi definido um plano de trabalho encaminhado às associações, igrejas, áreas indígenas, além dos segmentos de saúde e educação. “Fizemos uma semana de audiências públicas onde recebemos muitas emendas”, disse, ressaltando que agora o foco é dar transparência às ações da Câmara.