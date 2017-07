Manaós Athletic campeão do AM de 1914 e 1915

Além do futebol, o Manaós Athletic também se dicava a outros esportes como o tênis e o críquete – Divulgação

O Manaós Athletic foi fundado no dia 23 de junho de 1908, sendo o primeiro clube campeão amazonense de futebol, ainda na era amadora. Na fundação do clube,estiveram presentes comerciantes, bancários, e alguns engenheiros de firmas inglesa, que chegaram na capital amazonense no final do século 19, atraídos pela exportação da borracha.

A utilização da borracha foi desenvolvida em função das diversas descobertas cientificas promovidas durante o século 19. A região amazônica,uma das maiores produtoras de látex, aproveitou o aumento de produção, transformando-se no maior polo de extração do mundo.

O monopólio da borracha brasileira durou até 1910, quando holandeses e ingleses iniciaram a plantação de seringais na Ásia (Sri Lanka, Malásia e Indonésia) e passam a oferecer o produto com preços mais competitivos. O látex produzido de forma intensiva nos seringais ingleses invadiu o mercado,e no norte do Brasil iniciou-se uma crise, tendo ausência de alternativas para o desenvolvimento regional.

Além do futebol, o Manaós Athletic também se dicava a outros esportes como o tênis e o críquete, ambos muito apreciados pela comunidade britânica. O clube foi um dos melhores times de futebol no inicio do século 20 no estado do Amazonas.

O Manaós Athletic levantou os campeonatos de 1914 e 1915, tendo em suas formações, jogadores como Yates, Burnett, Roosewelt, Wright, Forbes e Fonton. Na primeira conquista,o time teve sete vitórias e apenas uma derrota, com destaques para as duas goleadas sobre o Rio Negro, 8 a 0 e 10 a 0.

No ano do primeiro título do Manaós Athletic, o vice-presidente do Brasil Wenceslau Braz foi o candidato vitorioso nas eleições para a sucessão do marechal Hermes da Fonseca. O novo governo brasileiro coincidiu com o período da Primeira Guerra Mundial (1914-1918) que aconteceu no continente europeu. O Brasil se envolveu no conflito depois que os alemães afundaram os navios mercantes Paraná,Tijuca,Lapa e Macau, que se encontravam no litoral francês.

No título de 1915, o Athletic também goleou o Galo da praça da Saudade por duas vezes, sendo com os placares de 7 a 0 e 5 a 2. Nesta conquista do bicampeonato, o time disputou o certame estadual ao lado de Nacional, Rio Negro, Luso, Vasco da Gama e Manaós Sporting.

Paralelamente a esse campeonato, chamado de “Primeira Divisão”, foi disputado ainda o Campeonato da “Segunda Divisão” que reunia alguns segundos quadros dos participantes da divisão principal, como Manáos Sporting, Rio Negro e Luzo Foot Ball Club e outros times menores como Onze, Satellite Sporting Club e Naval Foot Ball Club. O Campeonato da Segunda Divisão foi vencido, pelo segundo time do Manáos Sporting Club, com os jogos sendo disputados no campo do Bosque Municipal.

