Manacapuru vai receber R$ 20 mi em investimentos para a infraestrutura

Em visita à sede do jornal EM TEMPO, o prefeito de Manacapuru, Beto Dangelo (Pros), afirmou que o governo do Estado do Amazonas irá liberar, no segundo semestre deste ano, R$ 20 milhões para a infraestrutura na cidade. Segundo ele, o recurso será destinado a recuperação de ruas, vicinais, calçadas, meio fio e asfalto.

Segundo ele, os trabalhos iniciarão com a chegada do verão. “O governador David Almeida (PSD) já sinalizou o repasse da verba e vamos poder intensificar os projetos que irão melhorar o escoamento da produção e a qualidade de vida da população. As medidas fazem parte do realinhamento do município”, explicou.

Ele relembrou, ainda, que recebeu a cidade com problemas de limpeza pública, com área da saúde precária e pagamentos de servidores municipais atrasados. “Quando assumi a administração da cidade, ela estava tomada pelo lixo, não havia tratamento e nem abastecimento de água adequados e os hospitais estavam fechados. Tivemos que melhorar estes setores”, disse.

Ao citar algumas mudanças realizadas nestes primeiros cinco meses de gestão, ele enumerou que, hoje, as gestantes não precisam vir para Manaus para ter filhos, pois o atendimento médico/obstétrico foi reestabelecido, a coleta de lixo é realizada com frequência e os pagamentos dos funcionários da prefeitura são realizados em dia. “Os funcionários recebem em dia, mesmo a gente perdendo o orçamento todo mês. Já que temos a lei de responsabilidade fiscal, temos que cumpri-la. Estamos garantindo o que o povo não tinha antes,

Na ocasião, ele também elogiou a iniciativa do grupo Raman Neves, de expandir o sinal da TV EM TEMPO para todos os municípios do Estado. Ele considera a iniciativa favorável para o aumento e fortalecimento da economia da cidade. “Vai fomentar a divulgação do comércio. Com a possibilidade de inserções comerciais, irão ser divulgadas as empresas, serviços locais e nossa cultura”, acrescentou.

