Manacapuru recebe mutirão do PAC para emissão de documentos neste sábado

A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) realiza o 6º Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) Alternativo neste sábado (22), no município Manacapuru (a 88 quilômetros de Manaus). A ação será de 9h às 16h no Boulevard Pedro Rates, Nº 226, no Centro.

No local serão emitidos RG (1ª e 2ª vias), CPF (1ª e 2ª vias) e disponibilizados os serviços de fotografia e cópia de documentos. Serão distribuídas 600 senhas para a emissão de RG e para CPF, as senhas vão ser ilimitadas.

Para solicitar RG, é necessário certidão de nascimento e, se casado, apresentar certidão de casamento e em ambos casos levar comprovante de residência atual. Se o comprovante estiver em nome de outra pessoa, ele deve ser assinado pelo proprietário na parte de trás e deve-se apresentar cópia do RG do mesmo. Se quiser que o CPF conste no RG, deve-se apresentar o documento e a declaração ou extrato emitido pela Receita Federal em que conste que o mesmo está válido. Adolescente com idade inferior a 18 anos deve estar acompanhado de pai ou mãe ou um dos avós.

Para solicitar CPF – 1ª via, é preciso apresentar certidão de nascimento ou de casamento ou RG, título de eleitor e comprovante de residência atual. Menor de 18 anos deve estar acompanhado de pai ou mãe ou, ainda, um dos avós. Para 2ª via são necessários RG e Título de Eleitor, os dois originais, além do número do CPF.

Com informações da assessoria